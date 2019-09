El contratenor Xavier Sabata, a la Gala benèfica del Josep Carreras de Vila-seca

La temporada de tardor arrenca aquest divendres amb el concert ‘Papà Mozart’

Actualitzada 13/09/2019 a les 14:05

Aquest dijous s’ha presentat a Vila-seca la temporada de tardor de l’Auditori Josep Carreras. Un dels plats forts de la programació és la Gala Benèfica a favor de la Fundació Josep Carreras, que en aquesta ocasió, tal com han detallat els responsables de la programació, tindrà un clar accent català, ja que comptarà amb la presència de Xavier Sabata. Es tracta d’un dels contratenors amb més prestigi a l’escena europea, que actuarà juntament amb la prestigiosa soprano Judith van Wanroij i l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí.La programació de tardor de l’AJC consta d’un total de catorze concerts i arrencarà avui divendres, a les nou de la nit, amb l’espectacle Papà Mozart, que portarà fins a Vila-seca a Joan Pera i el seu fill Roger. El dia 20 serà el torn del pianista Cecilio Tieles i el 28 actuarà l’Orquestra Camera Musicae amb Judith Jáuregui al piano.A l’octubre hi haurà una altra cita destacada, amb el Barcelona Guitar Trio, que el dia 4 retran el seu aclamat homenatge a Paco de Lucía. El dia 18 d’aquest mateix mes, el Cor Scherzo de Vila-seca celebrarà el seu 30 aniversari amb un programa que inclou diverses peces d’Albert Guinovart, mentre que el dia 27 actuarà el Quartet Gerhard, que està fent la residència artística a l’Auditori. Al novembre passaran per l’AJC l’Ensemble Vila-seca, sota la direcció de Rafael Fabregat, i l’Orquestra Simfònica de les Terres de l’Ebre. Clourà el mes la Gala Benèfica, que enguany es farà el 22 de novembre. El desembre començarà a ritme de jazz amb Iván Sáez Septet, i seguirà amb el concert a quatre mans de les pianistes Heidrun Bergander i Diana Baker. Una setmana després actuaran Nelsa Baró i Luis Cojal, que oferiran un recital de músiques amb ànima cubana. La temporada de tardor encararà la recta final amb el tradicional concert de Sant Esteve amb la Coral Nova Unió i l’Orquestra Händel, i es clourà el dia 29 de desembre amb un concert de la Jove Orquestra Intercomarcal.La presentació de la temporada de tardor de l’AJC ha anat a càrrec de la presidenta de la Fundació Auditori Josep Carreras, Àngels Poblet; el director del Conservatori i programador de l’Auditori, Josep F. Solórzano; i l’assessor de programació de l’Auditori, Xavier Pastrana. Poblet ha assegurat que l’AJC és un equipament de referència a Catalunya i s’ha manifestat convençuda que s’ha fet una programació «a l’alçada». Per la seva banda, Josep F. Solórzano ha assegurat que «després de 17 anys de programació estable, aquesta és ja una programació consolidada». Més informació i compra d’entrades a la web www.auditorijosepcarreras.cat