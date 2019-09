Dos denunciats per extreure dàtil de mar de la zona del Port de Cambrils

Els agents van intervenir 3’8 quilos d’aquest mol·lusc

Actualitzada 12/09/2019 a les 14:07

Mossos d’Esquadra han denunciat dues persones per realitzar pesca irregular de dàtil de mar “lithopaga lithopaga” a la zona del Port de Cambrils. Els agents van intervenir 3,8 quilos d’aquest mol·lusc, el qual es troba protegit tant per la normativa europea com per l’ estatal.El cos de la policia autonòmica va detectar a finals de maig, juntament amb personal del Port de Cambrils, dues persones realitzant moviments sospitosos a primera hora del matí. Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) van planificar un operatiu en el qual es va poder interceptar a les dues persones, les quals portaven un equip d’immersió i els exemplars intervinguts. Posteriorment, la unitat aquàtica del cos va realitzar una inspecció on es va poder constatar els fets. Els mol·luscs van ser retornats vius al lloc d’on havien estat extrets.Cal dir que el dàtil de mar és un bivalve que viu dins els forats de les roques que ell mateix fabrica i això ho aconsegueix gràcies a l’acció corrosiva dels líquids que segrega. Per extreure’l, s’ha de trencar la roca provocant la destrucció de l’hàbitat. Els fets investigats podrien ser constitutius d’un presumpte delicte relatiu a la protecció de la flora, la fauna i els animals domèstics que prohibeix la pesca d’espècies protegides.