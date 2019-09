Aquest ha obligat a tallar la via a la circulació al quilòmetre 1.148

Actualitzada 12/09/2019 a les 15:30

L'A-7 al terme municipal de Vila-seca compta amb cues de fins a tres quilòmetres per un accident al punt 1.148. La topada ha obligat a tallar la via a la circulació en sentit sud. Segons han explicat Bombers, un vehicle hauria bolcat a la via i es troben treballant amb dues dotacions.