Els actes de la Diada s'estenen arreu del territori

En molts casos, la pluja ha obligat a traslladar els esdeveniments en recintes coberts

Actualitzada 11/09/2019 a les 13:34

Les poblacions de demarcació de Tarragona han programat diversos actes en motiu de la Diada de Tarragona. Alguns d'ells es van programar pel vespre de dimarts. La pluja ha obligat a traslladar actes en recintes coberts.En el cas de la capital del Baix Camp, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, han presidit els actes institucionals al Teatre Bartrina. L’acte central, que ha comptat amb la presència d'altres regidors del consistori i una notable assistència de públic, ha estat la lectura de la Glossa de la Diada, a càrrec de Tània Verge Mestre, doctora en Ciència Política i activista feminista. L'acte ha acabat amb el cant d'Els Segadors, interpretat pel Cor Mestral i el públic assistent.A la plaça del Baluard s’han fet les ofrenes de les diferents entitats de la ciutat amenitzades pel trio Zizigla i els Xiquets de Reus han pogut aixecar un pilar.A Cambrils, l'acte es va fer dimarts al vespre i va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. L’acte es va celebrar a l'Ajuntament amb l'actuació de la Coral Verge del Camí i els Xiquets de Cambrils.Calafell , per la seva banda, va acollir una ofrena floral ahir al vespre a la plaça dels Països Catalans. L'acte es fa per homenatjar als Presidents de la Generalitat, dedicat als presidents Macià, Companys i Irla. Un concert de clàssics internacionals de tots els temps traduïts al català va posar la nota musical a l’acte, que va acabar amb el Cant dels Segadors.La pluja i el mal temps d'aquest matí ha obligat a modificar lleugerament el format de l'acte institucional al Creixell. L'acte ha començat sota la pluja amb l'hissada de la senyera per part de la Policia Local que estava acompanyada pel cap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra. Seguidament, l'alcalde Jordi Llopart ha fet un breu parlament amb motiu de la Diada Nacional i s'ha continuat amb l'ofrena floral al Monument de la plaça Lluís Companys. Seguidament al Jutjat de Pau, els partits polítics locals i les associacions, entitats i col·lectius creixellencs han fet també les respectives ofrenes. L'acte s'ha tancat també sota la pluja amb el Cant dels Segadors per part dels assistents.La plaça del Blat de Valls va acollir ahir la celebració de la Diada presidida per l'alcaldessa Dolors Farre Cuadras, acompanyada de les regidores i regidors de la corporació municipal. El cant dels Segadors, a càrrec de SuiteCor, va obrir l'acte, que va continuar amb la diada castellera interrompuda per la pluja.A Amposta, la pluja no ha impedit que s’hagi celebrat l’acte institucional de l’11 de setembre amb la hissada de la bandera al Pont Penjant.