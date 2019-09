Els inquilins del pis no han resultat ferits

Actualitzada 11/09/2019 a les 10:29

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta matinada per un incendi en una cuina d'un habitatge a Cambrils. L'avís ha entrat a les 00.48 hores i s'han dirigit amb una dotació al número 25 del carrer Verge del Camí, un bloc de quatre plantes.El foc ha afectat el forn i com a conseqüència a passat al moble on es trobava incrustat l'electrodomèstic. Els sis inquilins de l'habitatge han pogut sortir per seu propi peu i no ha resultat ferits. El pis ha quedat afectat pel fum i s'ha hagut de ventilar. Els Bombers també han revisat la instal·lació elèctrica de l'habitatge.