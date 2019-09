Un conductor begut xoca contra un arbre a Torredembarra

L’home, que va donar un positiu de 0,77 mg/l, va continuar la marxa fins que es va aturar per la impossibilitat de circular pels danys patits

Actualitzada 10/09/2019 a les 11:37

La Policia Local de Torredembarra ha instruït diligències al conductor d’un turisme per donar positiu penal en la prova d’alcoholèmia. L’home va xocar contra un arbre al municipi quan conduïa begut i va continuar la marxa fins que es va aturar per la impossibilitat de circular pels danys patits. Els agents li van practicar la prova d’alcoholèmia, que va donar un positiu de 0,77 mg/l.Els fets van tenir lloc el 6 de setembre al voltant de les 17h, quan una patrulla va ser alertada d’un accident a la rotonda del carrer de Francesc Gual amb el camí del Moro. En el sinistre es va veure implicat un únic vehicle que va xocar amb un arbre i va continuar la marxa fins que es va aturar per la impossibilitat de circular pels danys patits.Quan els agents inspeccionaven el vehicle exteriorment, una persona es va presentar al lloc informant que ell era el conductor i havia patit un accident, però que havia resultat il·lès. Els agents van procedir a la seva identificació i a realitzar la prova d’alcoholèmia, que va donar com a resultat final 0,77 mg/l. Aquesta persona, veïna de Torredembarra, ha estat citada per comparèixer als jutjats del Vendrell.