Retards generalitzats de 45 minuts de mitjana a Rodalies i Regionals per diverses avaries

Hi ha demores de més d'una hora en diverses línies

Actualitzada 10/09/2019 a les 13:19

Es registren retards generalitzats de 45 minuts de mitjana a Rodalies i Regionals per diferents avaries que s'han produït al llarg del matí, algunes ja solucionades, ha informat Renfe. L'últim incident s'ha produït a les 12.55 hores, per un problema al Centre de Trànsit Centralitzat de Castelldefels que afecta els trens de l'R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i trens de llarga distància del corredor mediterrani. Aquestes línies pateixen retards superiors als 60 minuts. A més, també hi ha problemes d'alimentació elèctrica entre Arenys i Mataró, i això provoca que es circuli per via única amb demores de més d'una hora a les línies R1 i RG1.Aquest matí ja s'havien produït diverses incidències, com ara una avaria de senyalització entre Sants i l'Hospitalet que havia afectat els trens de l'R1, R3 i R4, a més dels de l'R2 Sud i Nord. D'altra banda, un problema a la zona del Prat de Llobregat ha interromput durant una hora la circulació entre aquesta estació i l'aeroport.Finalment, una avaria a l'Estació de França ha limitat la capacitat operativa en aquest tram originant retards superiors als 30 minuts a les línies R2 Sud, R13, R14, R15 i R16.