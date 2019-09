Una marxa entre Reus i la Selva del Camp recorre diverses empreses comercialitzadores de fruita seca

Un centenar de pagesos de la fruita seca s’han mobilitzat aquest dimarts al Camp de Tarragona amb una trentena de tractors i diversos turismes per denunciar els baixos preus de l’avellana. La marxa, convocada pel sindicat Unió de Pagesos, ha engegat a Reus i ha passat per Riudoms, el Morell i la Selva del Camp. Durant el recorregut, la tractorada s’ha anat aturant al davant de diverses empreses comercialitzadores de fruita seca per exigir que comprin a un preu just i que no “ensorrin” el sector. Els productors han tornat a denunciar que les cotitzacions de la Llotja de Reus són uns 40 cèntims inferiors que la d’Itàlia i Turquia, i han exigit novament a la Generalitat que actuï.