Cremen dos vehicles a Reus i al Pla de Santa Maria

No hi ha hagut ferits en ningún dels dos casos

Actualitzada 10/09/2019 a les 16:33

Un altre a Reus

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar aquest migdia a Reus i al Pla de Santa Maria per l'incendi de dos vehicles. El primer avís ha arribat a les 14.55 hores i s'han dirigit al carrer Tarragona del municipi de l'Alt Camp. Allí, un vehicle, que es trobava aparcat, ha cremat completament. El foc ha trencat els vidres de l'entrada principal de la casa que hi havia al davant. Una dotació de Bombers ha treballat durant una hora per extingir-lo. Cap persona ha resultat ferida.Quasi una hora més tard, a les 15.50 hores, un altre vehicle ha patit un incendi. Aquest es trobava circulant per la Carretera d'Alcolea del Pinar a Reus, quan ha tingut un problema mecànic i el motor ha començat a cremar. Al seu interior hi havia tres persones que han pogut sortir il·leses. Una dotació terrestre de Bombers ha acudit fins al quilòmetre 4,7 per extingir el foc.