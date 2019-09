Altafulla i Càritas engeguen un projecte d'acompanyament a la gent gran

Un jove estudiant farà companyia durant dues hores a la setmana a un ancià

Actualitzada 10/09/2019 a les 17:35

Pal·liar la solitud de persones grans amb mancances socioeconòmiques és un dels objectius del projecte que han engegat conjuntament Càritas i la regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament d’Altafulla. El programa consisteix en «fer companyia dues hores a la setmana a una persona gran amb activitats com ara jugar a cartes, conversar, donar un tomb...», ha explicat la regidora Inma Morales.Actualment, existeix la iniciativa Bon dia, que consisteix en mantenir contacte telefònic setmanal, on s'atén i s'escolten les inquietuds i necessitats del dia a dia de les persones grans per evitar els problemes derivats de l’aïllament.La nova iniciativa consistirà en la trobada entre un jove estudiant i una persona gran un cop per setmana i durant dues hores. Cada jove es reunirà amb la persona gran apadrinada i junts compartiran converses i passejades, i realitzaran activitats diverses. Les trobades contribueixen a augmentar l’autoestima i el benestar de les persones grans, mentre que els joves, en canvi, reben l’experiència i la saviesa de les persones apadrinades.El projecte es presentarà el proper dimecres 18 de setembre, a les 20 hores, a la sala de Plens del consistori, a la plaça del Pou.