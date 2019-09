Vila-seca en Comú reclama a Adif que millori el manteniment de l'estació de trens

Demanen que s'arreglin els desperfectes causats pel vandalisme, entre d'altres mesures

El Grup Municipal de Vila-seca a Comú ha sol·licitat a Adif que millori el manteniment de l'estació de trens del municipi. Han reclamat que arreglin, urgentment, els desperfectes de la infraestructura, a més de netejar-la en profunditat.La zona de l'ascensor i el túnel asseguren que estan «especialment deixats». D'altra banda, els comuns suggereixen que s'extremi la seguretat ja que, tot i haver càmeres, el vandalisme és la tònica habitual en aquella zona.Finalment, demanen que arrangin la carretera adjacent a l'estació, titularitat d'Adif, ja que no està adequada per a persones amb mobilitat reduïda.El portaveu dels comuns Mario Téllez assegura que si no arriben millores aviat, elevaran la petició perquè sigui el ple de Vila-seca, en el seu conjunt, qui la formuli.