Cunit vol tallar l'aigua als ocupes que no ho siguin «per necessitat»

És una de les mesures que vol implantar el govern local en el marc d’un pla d’actuacions per reduir les ocupacions il·legals

Actualitzada 09/09/2019 a les 08:14

L’Ajuntament de Cunit ha començat a posar fil a l’agulla per a combatre «l’ocupació il·legal» d’habitatges al municipi. El consistori ha començat a treballar en un Pla d’actuacions en diferents aspectes que pretén reduir aquest tipus de situacions. Una de les mesures contemplades és de tallar l’aigua en cas que es detecti una ocupació que no sigui «per necessitat».Les actuacions se centraran en els casos que no estiguin dins del circuit de Serveis Socials i en els que es detecti que l’ocupació no és conseqüència d’una necessitat. D’entrada es planteja anul·lar les connexions il·legals al servei municipal de subministrament d’aigua. Aquesta serà una de les diverses mesures que té clares el govern cunitenc.L’alcaldessa, Dolors Carreras (PSC), afirma que «no podem transmetre a la societat, ni a les generacions futures, que aquest tipus de situacions entren dins de la normalitat. Ens estem plantejant ampliar els serveis d’ajudes socials a famílies que realment tinguin dificultats». L’alcaldessa avança que es tractarà directament amb les entitats bancàries la seva situació respecte al parc d’habitatge del que és propietari i que prové d’embargaments: «Aviat ens reunirem amb entitats bancàries per conèixer l’abast de les seves borses d’habitatges dels quals ara en són propietaris i estudiar altres vies d’actuació».El govern cunitenc confia en què amb la posada en marxa del Pla també «es minimitzaran altres tipus de situacions incíviques, de seguretat ciuadana i de salubritat tant dins com fora dels habitatges ocupats».L’Ajuntament de Cunit ha començat per publicar els consells als propietaris d’habitatges en cas d’ocupació il·legal. El primer pas urgent anunciat és trucar al 112 i fer la denúncia als cossos de la Policia Local o Mossos d’Esquadra.