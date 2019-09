No està prohibit el bany en cap indret de la demarcació de Tarragona

Actualitzada 09/09/2019 a les 13:56

Un total de 27 platges de la Costa Dauarada presenten bandera groga aquest dilluns, 9 de setembre, per mala mar. En canvi, el bany no està prohibit en cap indret de la demarcació de Tarragona. De fet, totes les platges on oneja la bandera vermella -un total de 14- es troben al Barcelonès.Podeu consultar l'estat de les platges a temps real en aquest enllaç.