Alerta groga a Tarragona per pluges a partir de la nit i tot el dia de demà

Al litoral i prelitoral sud s'activarà l'alerta per vent i fenòmens costers

Actualitzada 09/09/2019 a les 12:15

09/09 12:01 #AEMET #FMA nivel rojo por lluvias para mañana en Cataluña . Imagen del mapa de avisos en vigor a las 12:01 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3ce1BF7jDj https://t.co/7ax3qKbEE5 — AEMET (@AEMET_Esp) September 9, 2019

La demarcació de Tarragona activarà a partir d'aquesta nit, a les 22h, l'alerta groga per pluges o tempestes, la qual es mantindrà durant tot el dia de demà. Així ho informa l'Agència Estatal de Meteorologia, que indica que hi haurà nivell vermell (risc extrem) per aquests fenòmens a Barcelona i Girona.Pel que fa a la província de Tarragona, en concret s'activarà l'alerta per pluges o tempestes al litoral i prelitoral nord. Pel que fa al litoral sud, s'activarà també l'alerta groga per vent i fenòmens costers.