Actualitzada 08/09/2019 a les 17:38

Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Montbrió del Camp la 8a edició del MontbriArt, una mostra d'art, pintura, il·lustració, escultura, fotografia, joieria i ceràmica que utilitza les cases de la gent com a sala d'exposició, algunes d'elles considerades patrimoni local.Aquest any hi han participat un vuitantena d'artistes i també s'han organitzat tallers, espectacles i un mercat d'ARTesania. Aquest 2019 la iniciativa artística ha aconseguit consolidar-se al Camp de Tarragona.