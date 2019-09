L'Espluga de Francolí seleccionada per acollir el IV Congrés de Pastorets de Catalunya

Aquest congrés se celebra només un cop cada dècada

Una candidatura 'amb valor afegit'

L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha estat el municipi escollit per acollir el IV Congrés de Pastorets de Catalunya que se celebrarà el 14 de març del 2020. La Coordinadora de Pastorets de Catalunya ha pres la decisió aquest dissabte després d'estudiar les candidatures presentades per quatre municipis: l'Espluga de Francolí, Navarcles, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. A mitjans de juny es va obrir la convocatòria i des de llavors una comissió interdisciplinar d'Els Pastorets de l'Espluga, amb el suport institucional de l'Ajuntament i del Casal de l'Espluga han treballat en l'elaboració del projecte que finalment ha estat l'escollit.El Congrés de Pastorets de Catalunya es celebra només un cop cada dècada. Va estrenar-se el 1984 a Vilafranca del Penedès i no va tornar-se a celebrar fins l'any 2000 a Cardona. L'últim cop que es va organitzar va ser el 2009 a Mataró. Ara, finalment, el 2020 els equips que fan possible la representació de Pastorets de tots els autors i estils arreu del país es trobarà a l'Espluga de Francolí per formar-se i unir sinèrgies. Serà el primer cop que el Congrés se celebra a les comarques de Tarragona i al sud de Catalunya. Ara la Coordinadora de Pastorets constituirà una comissió organitzadora amb membres dels Pastorets de l'Espluga per tal d'organitzar l'esdeveniment.La comissió encarregada de seleccionar la millor candidatura pel IV Congrés de Pastorets ha destacat de l'Espluga de Francolí -on es representen Pastorets des de 1887 en diferents etapes- «el compromís palès de l'entitat i també institucional» que a més de complir tots els requisits demanats «aportava ja de bon començament uns valors afegits al Congrés» per la «implicació i sensibilitat que s'hi ha plasmat».Per poder concórrer a la selecció, els municipis candidats havien d'oferir una àmplia oferta d'equipaments i espais per a l'acollida de totes les activitats de petit i de gran format; capacitat d'allotjament i restauració i també d'oferta turística i cultural. Està previst que almenys mig miler de persones participin a l'esdeveniment, i que moltes d'elles vinguin acompanyades durant tot el cap de setmana.La proposta de l'Espluga de Francolí no s'ha limitat només a oferir la gran diversitat d'espais possibles per acollir el Congrés, sinó que ha fet un seguit de propostes que permetin innovar en alguns dels actes previstos, com els actes d'obertura i cloenda, que seran una de les novetats més peculiars de la candidatura espluguina, i que ja es donaran a conèixer més endavant. A banda, l'Espluga ha posat a disposició tota la seva oferta d'oci i turisme per les persones que visitaran el municipi aquell cap de setmana.