Detinguts 20 lladres per robar a 32 botigues de telèfons, entre elles Tarragona i Reus

En algunes botigues robaven en menys d'un minut

Actualitzada 08/09/2019 a les 13:31

La Policia Nacional ha detingut vint actius allunatgers que havien desvalisat 32 botigues a diverses províncies espanyoles, en algunes utilitzant menys d'un minut, per emportar-se mòbils que després enviaven a Romania, el seu país d'origen, un mètode amb el qual havien aconseguit un botí d'uns 700.000 euros.Segons ha informat aquest diumenge la Direcció General de la Policia, els robatoris havien estat perpetrats a les localitats valencianes de Sagunt, Alzira, Torrente, Ontinyent i Gandia, a més de la capital; a les alacantines d'Elda, Elx, Santa Pola, i també a Vila-real (Castelló).Van actuar també a Albacete, Reus (Baix Camp), Cartagena (Múrcia), Tarragona, Pamplona, Miranda d'Ebro (Burgos), Calataiud (Saragossa), Burgos, Sevilla, Terol, Múrcia, Sabiñánigo (Osca) i Mollerussa (Pla d'Urgell).Es tractava d'un grup especialitzat i molt actiu que destacava per la seva rapidesa, ja que els seus integrants cometien els assalts en tan sols 50 segons, i per la seva itinerància: van arribar a recórrer més de mil quilòmetres en una sola nit per cometre un robatori.Els ara detinguts rotaven contínuament, anant i tornant de Romania cada poc temps. Finalment han estat arrestats a Espanya (11), Romania (4), França (3), Itàlia (1) i Suècia (1).El valor total dels telèfons robats arribaria a un valor de 700.000 euros, i la majoria eren enviats a Romania a través d'empreses de paqueteria.La investigació va començar el 2017 arran d'un robatori en una botiga d'Albacete mitjançant el mètode de l'allunatge i en què van sostreure telèfons valorats en 23.000 euros, ha precisat la Policia.L'objectiu de l'organització eren botigues de telefonia mòbil que assaltaven a altes hores de la matinada, utilitzant sempre un o dos vehicles prèviament sostrets, i que encastaven a la porta o aparador de l'establiment per poder accedir a l'interior.A més, utilitzaven una maça per trencar el pany de la porta d'entrada al magatzem de l'establiment i sostreure també els telèfons emmagatzemats.Els investigadors van descobrir com actuaven i van constatar que els seus membres rotaven contínuament, abandonant Espanya quan havien comès diversos robatoris.Van identificar diversos d'ells i el mes de juny passat van arrestar onze persones, quatre d'elles, inclòs el capitost, quan es disposaven a fugir d'Espanya a través de La Jonquera.Un altre dels detinguts va ser arrestat a l'aeroport de València quan es disposava a agafar un vol a Romania.En una segona fase de la investigació es van emetre diverses Ordres Europees de Detenció i Entrega per als membres de l'organització que estaven fora d'Espanya, i així es va aconseguir detenir nou persones a França, Itàlia, Suècia i Romania.L'operació s'ha saldat amb la detenció de 20 persones, de les quals onze són a la presó, si bé la investigació continua oberta per identificar d'altres implicats.Els arrestats són ciutadans d'origen romanès, el més jove de 20 anys i algun arriba als 46. Diversos d'ells compten amb antecedents policials, han precisat a Efe fonts de la investigació.Els agents han recuperat un vehicle d'alta gamma valorat en 80.000 euros i una maleta amb 116 telèfons d'alta gamma que un dels implicats anava a enviar a Romania a través d'una empresa de paqueteria.