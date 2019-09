El SEM ha traslladat a una de les persones implicades en l'accident a l'hospital Pius de Vall

Actualitzada 07/09/2019 a les 16:45

Tres vehicles que circulaven passades les 14.30 hores per l'autovia A-27, a l'altura del Morell direcció Montblanc, s'han vist implicats en un accident de trànsit. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat Bombers que han realitzat tasques de neteja a la via i han retirat els vehicles per tal de facilitar la circulació.El SEM ha traslladat a una de les persones implicades en l'accident a l'hospital Pius de Valls.