Apunten que l'accident de Carburos Metálicos es va produir perquè els afectats treballaven 'en condicions no segures'

L’executiu reconeix que es van detectar partícules d'amoníac a l'exterior de la planta, però per sota dels límits

Actualitzada 07/09/2019 a les 09:51

Fuita sí, però sense afectació per al medi ambient ni les persones

El Govern apunta que l’accident a l’empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) s’hauria produït «per la realització en condicions no segures dels treballs que s’estaven duent a terme». És la resposta que la consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, ha donat a una pregunta parlamentària formulada pel diputat Pol Gibert (PSC). A la companyia química hi va haver un accident el passat 31 de maig en el qual un treballador va perdre la vida i un altre va quedar ferit molt greu. Els estudis fets també asseguren que es van detectar partícules d’amoníac a l’aire a les proximitats de la planta, però que van ser en una concentració per sota dels límits establerts. El Govern ha assegurat que no ha tingut constància de «cap afectació personal a l’exterior de l’establiment com a conseqüència de la fuita».En la resposta, Chacón apunta que les investigacions que efectuen Inspecció de Treball i Seguretat Industrial no estan acabades. De tota manera, l’anàlisi de les instal·lacions realitzat per Seguretat Industrial -que depèn del departament liderat per Chacón- no ha detectat irregularitats.En una altra resposta parlamentària de fa aproximadament un mes, el Govern va explicar que la causa del sinistre seria «l’incompliment dels protocols de seguretat que l’empresa propietària i la subcontracta tenien l’obligació de portar a terme». En aquella ocasió, a preguntes de la CUP, l’executiu va assenyalar com a causants «les deficiències en el disseny del procediment de treball respecte a les feines de manteniment, d’acord amb la informació facilitada pel Departament d’Empresa, en tant que titular de la seguretat industrial».El sinistre es va produir durant les tasques de preparació per a la revisió interior d’un dels dos tancs d’amoníac de Carburos Metálicos. L’executiu ha assegurat que les revisions s’havien de fer dins el termini establert per la normativa. A més, Chacón explica en la seva resposta publicada aquest divendres al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya que tècnics tant d’Inspecció de Treball com de Seguretat Industrial van intentar visitar el lloc del sinistre el mateix 31 de maig, però els Mossos d’Esquadra no els hi van permetre per raons de seguretat. La primera revisió no es va poder fer fins el 2 de juny.En la resposta Chacón certifica que les investigacions realitzades pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) previstes en el Plaseqcat -que es va activar arran de l’accident- «van descartar la presència d’un núvol tòxic a l’exterior» de les instal·lacions «i la possibilitat d’afectació greu a la població». Segons la consellera, tampoc hi va haver cap trucada al 112 per afectacions a ciutadans. «No es té constància de cap afectació personal a l’exterior de l’establiment com a conseqüència de la fuita», ha assenyalat.Amb tot, l’executiu ha reconegut que es van detectar partícules d’amoníac en zones properes a Carburos Metálicos, si bé sempre per sota dels límits establerts o perillosos per a la salut. L’estudi el va fer el Grup de Control Ambiental (GCA) del PLASEQTA, depenent del departament de Territori i Sostenibilitat.Aquesta informació contrasta amb el que les autoritats van sostenir el dia de l’accident, en el qual es va negar que s’hagués detectat aquesta substància. «Generalitat informa que NO hi ha risc per a la població fora de les instal·lacions afectades al polígon nord de Tarragona. Les mesures de mostres d'aire pel grup de control ambiental indiquen que NO hi ha presència d'amoníac», deia una publicació feta des del compte de Twitter de Protecció Civil 36 minuts després de l’analítica que havia donat positiu.En concret, el pic més alt va ser de 8 partícules per milió d’amoníac (ppm), registrat en una rotonda propera a l’empresa. Es va percebre a tres quarts i quatre minuts de deu, 34 minuts després de l’accident, advertit cinc minuts després de les nou. La conselleria ha descrit que per mesurar la concentració d’amoníac en l’aire en aquests casos fa servir l’escala AEGL (les sigles en anglès de Guia de Nivells d’Exposició Aguda), que marca en el seu nivell més baix (AEGL-1) un mínim de 30 ppm perquè hi hagi una «incomoditat notable». «Concentracions per sota del AEGL-1 representen nivells d’exposició que produeixen lleugera olor, sabor o una altra irritació sensorial lleu», s’exposa. «Dels valors límits d’exposició per a la salut humana, es desprèn que el valors mesurats a l’exterior de l’empresa SE Carburos Metálicos, SA són molt inferiors als llindars establerts», ha remarcat el Govern.Tampoc es va percebre cap afectació al medi natural ni a les lleres, si bé es va donar l’avís d’evitar captacions d’aigua al riu Francolí davant la possibilitat que s’hagués vist afectat. En la resposta parlamentària s’ha explicat que l’Agència Catalana de l’Aigua va prendre tres mostres d’aigua: «una en el punt de sortida del canal d’aigües pluvials que prové de la planta, una segona a poca distància i aigua avall d’aquest punt, i una tercera aigua amunt». Ja el mateix dia de l’accident es va constatar que «aigua avall del punt de lliurament del canal de pluvials, l’aigua del riu Francolí no presentava nivells perillosos d’amoni». «Ara mateix s’està a l’espera dels resultats analítics corresponents», segons ha apuntat la conselleria. Hi ha també una altra inspecció que els tècnics de l’ACA i els Mossos van fer sobre el terreny i de la qual encara no hi ha resultats.