Territori reforça els serveis d'autobús als campus de la URV a partir del 12 de setembre

Les millores s’aplicaran a les línies exprés del Vendrell, Torredembarra, Reus, Vila-seca, Salou i Valls cap a Tarragona

Actualitzada 06/09/2019 a les 19:56

Més expedicions de l’e1

Més combinacions Reus-Tarragona

Reforç de la connexió amb el campus Vila-seca

Millores a la línia Tarragona- Valls per l’interior

El Departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà diversos serveis d’autobús al campus de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a partir del pròxim 12 de setembre. Les millores s’aplicaran a les línies exprés e1: Vendrell – Torredembarra – Tarragona, e4: Reus – Tarragona i e6: Tarragona – Vila-seca- Salou i a la línia Tarragona – Valls des de l’interior. Aquestes actuacions responen a les peticions realitzades per la Universitat.La línia de bus exprés e1 (El Vendrell- Torredembarra- Tarragona) incorporarà 4 noves expedicions d'anada i 3 de tornada, de les quals 2 anades i 2 tornades cobriran les necessitats d'arribada i sortida ajustades als horaris universitaris (estudiants i personal). Aquestes expedicions corresponen als dies feiners, de dilluns a divendres, tret del juliol i de l’agost.La línia de bus exprés e4 (Reus-Tarragona), en funcionament des de 2015, oferirà dues noves anades i dues noves tornades per a connectar els estudiants de Reus i Tarragona amb els seus respectius campus universitaris. Aquests nous serveis es desenvoluparan de dilluns a divendres tret dels mesos de juliol i d’agost. Els horaris de sortida des de la Plaça de les Oques de Reus són a les 9.15 h i 20.15 h i els busos triguen uns 30 minuts a arribar al Campus Catalunya. D’altra banda, els horaris de sortida del Campus Catalunya de Tarragona són a les 9.38 h i 20.38 h.La línia de bus exprés e6 (Tarragona- Vila-seca- Salou), que dona cobertura al campus Vila-seca de la URV, comptarà amb dues noves expedicions que millorarà la coordinació amb els horaris lectius. En concret, els nous serveis permetran arribar al campus Vila-Seca a les 7.40 hores i a les 14.40 hores, respectivament, per a facilitar l’entrada a les classes de matí i de tarda. Addicionalment, s’aplicaran millores en el recorregut per a reduir el temps de viatge.Actualment, existeixen quatre línies que connecten Valls amb Tarragona, tres per l’N-240, i l’altra, per carreteres interiors que connecten els municipis de Vallmoll, la Masó, Rourell, Vilallonga del Camp, el Morell, la Pobla de Mafumet, Constantí i el polígon industrial Riuclar amb Tarragona.La línia interior arriba a l'estació d'autobusos entrant a Tarragona per l'oest mitjançant la connexió entre l'A-27 i la T-11. S’implantarà un canvi de recorregut, de manera que des del polígon industrial de Riuclar es podrà accedir a Tarragona per l’N-240 i es podrà fer una parada a la marquesina que dona servei al campus Sescelades.Aquesta millora suposa que tots aquests municipis interiors podran accedir de forma directa al Campus, ja que ara ho han de fer amb transbordament a l'estació de Tarragona amb els autobusos urbans, amb un guany de temps molt important.D'altra banda, s’incorpora una nova expedició entre Vilallonga, el Morell i Tarragona a primera hora del matí i la prolongació d'una expedició existent fins a Vilallonga del Camp, així com dues noves parades al polígon Riuclar per donar cobertura a la part oest d’aquest important polígon.