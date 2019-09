No hi ha hagut ferits

Actualitzada 07/09/2019 a les 10:33

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta tarda per un esfondrament parcial d'una teulada a Constantí. L'avís ha entrat a les 19.50 hores i han acudit amb tres dotacions al carrer Castell amb el carrer de l'Església.Quan han arribat han comprovat que part de la teulada de l'edifici que fa cantonada i que compta amb dos pisos més planta baixa s'havia esfondrat parcialment. No hi ha hagut ferits.Fins al lloc també s'ha desplaçat la Policia Local i s'ha requerit un tècnic municpal per valorar l'estat de l'immoble. Els Bombers, per la seva banda, han fet sanejament de la part que podia caure a la via pública.