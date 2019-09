Mor un home de 75 anys ofegat a la platja de l'Ardiaca de Cambrils

Segons els testimonis, la víctima s'hauria trobat malament dins l'aigua

Actualitzada 06/09/2019 a les 16:15

Un home de 75 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia ofegat a la platja de l’Ardiaca de Cambrils.L’avís al telèfon d’emergències 112 l’han donat a les 13.47 hores diversos testimonis, informant que havien tret un home de l’aigua inconscient, i que el socorrista li estava practicant les maniobres de reanimació.Al lloc també s’han mobilitzat dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els professionals del SEM han realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar a l’home, que malauradament han estat infructuoses.En l’emergència també hi han intervingut dos patrulles de la Policia Local de Cambrils i membres de la Guardia Civil, que són els encarregats d’instruir les diligències corresponents.La platja de l’Ardiaca de Cambrils disposa de servei de vigilància i socorrisme i en el moment del succés onejava la bandera groga per maregassa i vent de terra a mar. Tot i això, i segons els testimonis, l'home no hauria mort per les condicions del mar sinó que s'hauria trobat malament dins l'aigua.Amb la d’avui ja són 27 les persones que han mort a les platges catalanes en el que portem d’estiu. La campanya de platges finalitzarà el proper dia 15 de setembre.