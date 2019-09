Els consistoris exigeixen a Endesa que condoni el deute a les llars vulnerables

Els representants municipals han signat una declaració conjunta i una moció que s’elevarà als plens després de reunir-se a Terrassa

Actualitzada 06/09/2019 a les 10:17

Una cinquantena d’ajuntaments catalans, entre els quals 27 de la demarcació de Tarragona, han signat una declaració que exigeix a Endesa que condoni els 21 milions d’euros corresponents al deute que les famílies en situació de pobresa energètica han contret amb la companyia en els darrers anys. L’acord es va prendre ahir en el marc de la trobada que diversos ajuntaments catalans van celebrar a la ciutat de Terrassa i on a banda de l’alcalde d’aquest municipi, Jordi Ballart, també hi va assistir la primera tinenta d’alcalde, Carla Aguilar, el regidor d’Empresa de Reus, Carles Prats i la regidora de Benestar Social de la capital del Baix Camp, Montserrat Vilella. Van assistir-hi també l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas o la de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, entre d’altres.El text també reclama a la subministradora que retiri la carta que el 31 de juliol va enviar a prop de 400 ajuntaments i insta el Govern a liderar un front comú per per obligar les empreses energètiques a complir amb la llei 24/2015. A la reunió també hi han participat membres de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica.Els 49 municipis que van participar en la reunió que es va celebrar al Centre Cívic Francesc Macià de Terrassa consideren que el deute que les famílies en situació de pobresa energètica tenen contret amb Endesa s’ha de condonar i afirmen que cap administració ha d’assumir aquesta despesa. «No acceptarem cap xantatge, si volen la col·laboració de la gestió del deute haurà de ser en el marc d’un conveni signat entre les empreses elèctriques i les administracions públiques catalanes on quedin garantits els fons previstos en la Llei 24/2015», va assegurar l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.El batlle va explicar que els consistoris han signat un document que porta per títol Declaració de Terrassa en què queda palesa aquesta reclamació. El text també demana a la subministradora que retiri de forma immediata la polèmica carta que el passat 31 de juliol va fer arribar a prop de 400 consistoris catalans.Alhora insta el Govern i les institucions supramunicipals «a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics» i els demana que treballin «de forma transversal» fent de paraigua per la negociació amb les companyies elèctriques i per fer complir la Llei 24/2015 que el Parlament va aprovar per unanimitat. «No tolerarem l’amenaça de privar d’un dret bàsic les persones més vulnerables», va expressar Ballart.L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar que aquest text evidencia el compromís del món municipal amb els ciutadans. «Volem deixar en evidencia que els municipis fa molt que treballem de forma ingent destinant molts recursos per preservar els drets de tota la ciutadania, i especialment la més vulnerable», va apuntar. La batlle va afegir que la trobada d’ahir pretenia donar una resposta conjunta i ser «un acte de dignitat que demostri que hi ha unitat d’acció».La reunió també va comptar amb la presència de representants de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica. Maria Campuzano, presidenta de l’ens, va assegurar que aquest deute «és responsabilitat d’Endesa perquè és una companyia que està fent negoci amb la gestió d’un dret fonamental com és l’energia i pel qual està obtenint beneficis milionaris». Així mateix, va recordar que en el temps que la llei 24/2015 va estar en vigor «ha obtingut més de 5.400 milions d’euros de beneficis i el que està reclamant a l’administració representa menys del 0,3% dels seus guanys», va detallar.A banda dels alcaldes de Terrassa, Girona, i representants de Tarragona també van assistir a aquesta trobada l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla; la de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau; la de Sant Quirze del Vallès,Elisabeth Oliveras; l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent o el de Parets del Vallès, Jordi Seguer, entre d’altres. Entre els municipis als que Endesa demana el cofinançament es troben el Vendrell, Cambrils, Vila-seca, Torredembarra, Valls, Salou, Vandellòs-l’Hospitalet... fins a un total de 27 a la província de Tarragona.Aquesta reunió és la tercera que se celebra aquesta setmana per abordar l’amenaça d’Endesa de tallar la llum a les famílies vulnerables amb deutes a la subministradora elèctrica. Dilluns va tenir lloc la primera i va servir perquè el Govern, les diputacions, els municipis, i les entitats del tercer sector que treballen amb pobresa energètica acordessin cercar una resposta «conjunta i coordinada» que forci les elèctriques a signar convenis per solucionar els impagaments.Dimecres la Diputació de Barcelona va organitzar una altra cita en què la presidenta de l’ens, Núria Marín, va demanar als ajuntaments que van rebre la carta de la companyia Endesa que no paguin «absolutament res».