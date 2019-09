Comença la verema de les varietats més primerenques a la DOQ Priorat

Un equip d’inspectors del Consell Regulador posaran en marxa els nous equipaments de control

Actualitzada 06/09/2019 a les 14:56

Festa de la verema a l’antiga Poboleda

Els cellers de la DOQ Priorat han començat la verema seguint un estricte control de la maduresa del raïm. Com és habitual es combinen les varietats blanques i algunes negres en funció de la ubicació i l’objectiu del vi. Les viognier, sirà i garnatxa són les més primerenques. Les previsions apunten que, si el temps es manté, la qualitat del raïm serà molt bona i la verema s’allargarà fins a finals d’octubre per a les varietats més tardanes com ara la carinyena i cabernet. Segons la DOQ Priorat, l’onada de calor de finals de juny, tot i tenir una gran afectació en algunes parcel·les en concret, quedarà compensada per l’entrada en producció de noves hectàrees de vinya.Coincidint amb l’inici de verema, l’equip d’inspectors del Consell Regulador de la DOQ Priorat s’ha reforçat amb tres tècnics, els quals treballen per ajudar als viticultors i cellers a dur a terme la traçabilitat de la collita.La DOQ Priorat la integren 532 viticultors que cultiven 2.080 hectàrees de vinya. Durant la verema passada es van collir 6 milions de quilos de raïms de varietats negres -cultivades en 1.872 hectàrees- i 481.620 quilos de raïms de varietats blanques -cultivades en 138,09 hectàrees-.L’inici de la verema als cellers de la DOQ Priorat coincideix amb la celebració de la Festa de la Verema de Poboleda, que tindrà lloc aquest dissabte 7 de setembre amb la participació d’una vintena de cellers de la DOQ Priorat. L’esdeveniment, que arrenca a quarts de vuit del matí amb la tradicional verema a l’antiga, omplirà d’activitats, tastos de vins, gastronòmics i música la jornada de dissabte a la vila de Poboleda.