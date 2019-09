Vila-seca regula l'ús del patinet elèctric i el limita a 10 km/h als carrils bici

L’Ajuntament ha dictat el decret recentment

Actualitzada 05/09/2019 a les 20:53

Segons les edats

L’Ajuntament de Vila-seca ha posat fil a l’agulla per regular el trànsit dels cada cop més habituals patinets elèctrics i, en general, qualsevol vehicle de mobilitat personal (VMP) mitjançant un decret que estableix que aquests no podran circular en carrers on la velocitat permesa sigui superior als 30 quilòmetres per hora, entre d’altres mesures.En el decret, aprovat recentment, en primer lloc s’acorda prohibir la circulació de tots els vehicles de mobilitat personal (VMP) per la calçada de qualsevol via pública de Vila-seca, on la velocitat permesa sigui superior a 30 km/h. D’altra banda, s’autoritza la circulació dels VMP, dels grups A i B, en carrils-bici senyalitzats on la velocitat sigui inferior a 10 km/h, com és el cas del Raval de la Mar. També s’autoritza la circulació d’aquest tipus de vehicles pels carrers de convivència, com són els del Centre Històric, a una velocitat màxima de 10 km/h sempre que hi hagi una amplada lliure de tres metres i es mantingui en tot moment una distància mínima d’1,5 metres respecte dels vianants i façanes. En els dos últims casos, el conductor haurà de ser major de 16 anys.L’Ajuntament de Vila-seca ha anat més enllà i ha concretat també mesures específiques per infants. Segons el decret aprovat, els conductors que tinguin més de 12 anys podran circular amb un VMP per les voreres-bici senyalitzades, dels espais no motoritzats, voreres, parcs, jardins i zones verdes del municipi, a una velocitat màxima de 10 km/h. D’altra banda, amb caràcter general, es podrà circular per les voreres de Vila-seca a 5 km/h a les vies públiques que no disposin de carril-bici ni de voreres-bici. Cal recordar que, en aquests casos, els menors de 12 anys també podran circular en el cas que vagin acompanyats d’una persona adulta.Amb aquest decret d’Alcaldia, l’Ajuntament de Vila-seca inicia l’expedient per a modificar l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants del terme municipal de Vila-seca i l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.