Valls sorteja poder veure les diades castelleres des del balcó de l'Ajuntament

El 16 de setembre s’obre el període d’inscripció popular per poder participar-hi

Actualitzada 05/09/2019 a les 18:17

La Diada de Santa Úrsula, el pròxim 27 d’octubre, serà la primera jornada castellera en què els ciutadans que hagin estat triats per sorteig podran seguir l’actuació des del balcó de l’Ajuntament. El pròxim 16 de setembre s’obre el període d’inscripció per participar en el sorteig popular per veure les diades castelleres des d’un balcó de la Casa de la Vila. Aquesta iniciativa s’estendrà a totes les jornades castelleres del calendari casteller vallenc de l’any vinent com són la Nit de Completes, Sant Joan, Firagost i l’actuació de la Diada. El període d’inscripcions es mantindrà obert fins el 20 d’octubre, a les portes ja de Santa Úrsula i de la diada castellera. El sorteig és obert a tots els empadronats a Valls i cal ser major d’edat. La inscripció es pot fer, ja que només cal omplir la sol·licitud que es podrà trobar, a partir del 16 de setembre, al portal web de l’Ajuntament www.valls.cat . També es podrà realitzar a l’Oficina d’Atenció al Cituadà (OAC) de l’Ajuntament en l’horari habitual d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9h. a 14 h. i dimarts i dijous de 17 h. a 19.30 h.).