Majoria de banderes verdes a les platges de la Costa Daurada

En 21 es demana precaució a l'hora de prendre el bany

Actualitzada 05/09/2019 a les 14:31

Un total de 53 platges de Catalunya presenten bandera groga aquest dijous, 5 de setembre. La majoria d'aquestes es troben a la Costa Brava i la Costa Daurada, ja que 21 platges han hissat, respectivament, aquesta bandera per mala mar. En canvi, cap platja de la demarcació de Tarragona té prohibit el bany i 30 compten amb bandera verda.Alguns dels indrets del territori on hi ha bandera groga són les platges de l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Salou o la Pineda.Podeu consultar l'estat de totes les platges en aquest enllaç