El nucli antic de Salou torna a l'Edat Mitjana amb la Festa del Rei Jaume I

La cercavila del monarca i el seu seguici sortirà dissabte al vespre des del TAS

Actualitzada 05/09/2019 a les 19:23

El nucli antic de Salou s’ha convertit en un escenari medieval amb el mercat que estarà obert al llarg de la celebració de la XXIV Festa del Rei Jaume I, un esdeveniment que recorda la sortida del monarca a la conquesta de Mallorca.Com ja és tradició, aquest matí els personatges i companyies que participen en el mercat–músics, cavallers, faquirs, bufons, ballarines, equilibristes, entre d’altres– han sorprès turistes i veïns amb l’espectacle inaugural del Mercat Medieval que estarà obert cada dia, fins al pròxim diumenge, de dos quarts d’onze del matí a onze de la nit.El Mercat compta amb més de 80 parades participants que ofereixen tota mena d’articles d’artesania i productes gastronòmics de la zona: embotits, formatges, fruits secs i pastissos, entre d’altres que pretenen recrear els costums, menjars típics i l’ambient del segle XIII. La programació del mercat inclourà una sèrie de shows itinerants amb música en directe, interaccions amb el públic, rues, espectacles de música, dansa i foc, i funcions de circ i teatre, que donaran a conèixer el context històric de la Festa del Rei Jaume I. A més, petits i grans podran gaudir de La Caseta d’Històries, un espai tranquil i misteriós a la vegada, on es narraran llegendes medievals.D’altra banda, a la Via Roma, al costat del Mercat Municipal, s’ha instal·lat un campament de recreació on es realitzaran diferents espectacles i teatralitzacions sobre el món militar de l’època medieval i on també s’exposaran armes d’aquell període històric. També s’ofereix a la plaça Bonet, d’11 a 23 hores, un seguit de tallers per a totes les edats, una zona gastronòmica i una exposició dels oficis d’aquell període històric. Per als més petits de la casa també s’ha destinat un espai lúdic amb atraccions als carrers del mercat i a la plaça Bonet, així com al jardí de la Biblioteca Pública Municipal de Salou, on es pot gaudir d’activitats, tallers i jocs infantils, que giraran al voltant de la temàtica de l’Època Medieval i de la Festa del Rei Jaume I. Dissabte s’oferirà la sortida del Rei Jaume I i el seu seguici que completaran un recorregut que passarà per la plaça del Teatre Auditori de Salou, la Via Roma, el carrer Barcelona i finalitzarà a la Torre Vella. El seguici farà el recorregut d’anada a les set de la tarda i el de tornada, a les vuit. A les nou de la nit hi haurà una actuació especial a la platja de Llevant. Finalment, diumenge se celebrarà el III Torneig Horseball Jaume I a la mateixa platja. Durant tots aquests dies, el Club Nàutic organitza, simultàniament, la Regata del Rei en Jaume.