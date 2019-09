El curs escolar començarà amb 152.385 alumnes al Camp de Tarragona i al Baix Penedès

Educació posa en marxa dos nous instituts escola al Vendrell i a Cornudella, el primer de Catalunya en una ZER

Actualitzada 05/09/2019 a les 10:45

Servei comunitari a tots els centres

Millora de l’oralitat i foment de les llengües estrangeres

Batxillerat en tres anys a Salou

Nous programes de formació professional

El curs escolar començarà amb uns 152.385 alumnes al Camp de Tarragona i el Baix Penedès dels diferents ensenyaments –infantil, primària, ESO, batxillerat, FP, de règim especial, centres d’adults i a distància. Les xifres d’alumnat del curs respecte l’any anterior es mantenen estables, amb un augment previst de prop d’un miler d’alumnes. Per tal de donar resposta a aquest increment, s’amplia la plantilla dels centres públics, amb 50 nous docents. Aquest fet implica que el nou curs comptarà amb 7.357 mestres i professors al territori. Les principals novetats són l’estrena dels instituts escola Teresina Martorell, al Vendrell, i Montsant, a Cornudella del Montsant, el primer que es posa en marxa a Catalunya en una Zona Educativa Rural (ZER) de forma experimental.«L’aposta ferma del Govern de fer Instituts Escola té una particularitat única al Priorat amb la creació de l’IE Montsant, amb seu a Cornudella però integrant a la ZER de les escoles d’Ulldemolins, Prades i Poboleda, i també acollint la Morera del Montsant i Capafonts, que no tenen escola», explica el director dels Serveis Territorials d’Educació, Jean Marc Segarra. «La voluntat és tenir un sol projecte pedagògic tot i mantenir les dues direccions, i això vol dir una mirada conjunta sense deixar de banda les peculiaritats de cada vila», afegeix.Durant aquest estiu també s’ha iniciat un programa d’actuacions de millora en diferents centres públics que s’acabarà d’executar aquest any i que implica fins a 29 actuacions pressupostades en 2,36 milions d’euros. Al marge d’aquestes obres d’adequació, durant el curs 2019-2020 hi haurà una inversió de 12,25 milions d’euros per a la construcció de l’Escola l’Arrabassada, que ja està en marxa; l’ampliació de l’Institut Els Pallaresos i el nou Institut de Roda de Berà.També durant aquest curs hi ha quatre construccions aprovades per acord de Govern per valor de 12 milions d’euros més: l’Escola Teresa Godes i Domènech del Montmell, l’Escola de Maspujols, l’Institut Miami de Mont-roig del Camp i la gran rehabilitació de l’Escola Els Ganxets de Reus, que es traslladarà a l’antiga Escola Ciutat de Reus.També hi ha convenis amb quatre ajuntaments per a la construcció de nous equipaments educatius, ampliacions o grans adequacions. Són l’escola d’educació infantil Mestral de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’Institut Escola l’Agulla del Catllar, l’Escola Pere Virgili de Vilallonga del Camp i l’Escola Mare de Deu del Roser de Vallmoll.Actualment encara queden 143 mòduls prefabricats, tot i que la voluntat del departament es eliminar-los paulatinament. De fet, aquest curs arrenca al territori amb vuit construccions prefabricades menys que el curs anterior.«Tenim un ferm projecte de poder fer les construccions definitives d’escoles i instituts on, per necessitats d’escolarització, sigui necessari. El compromís es que en el termini de set anys es deixi a la mínima expressió els mòduls prefabricats. Per aconseguir aquest objectiu i adaptar totes els edificis a la normativa europea ens calen estudis acurats d’evolució de padrons i la complicitat d’altres administracions» explicita el director dels Serveis Territorials.Enguany, tots els centres educatius -tant públics com concertats- implantaran el servei comunitari a 3r o 4t d’ESO. Això suposa que prop de 7.500 alumnes, dins del currículum, faran accions obligatòries de servei comunitari per tal que adquireixin els valors de la competència social i ciutadana. Un fet que implica, alhora, un exercici actiu de la ciutadania i un arrelament al territori. El curs passat ho van implantar el 65% dels centres.En l’àmbit del plurilingüisme, es promouran a l’ESO estades d’immersió en llengua anglesa per 9.000 alumnes de tot Catalunya en centres d’alta complexitat i es fomentarà la mobilitat d’alumnat i els intercanvis educatius amb França.En el cas de les comarques de Tarragona hi ha tres centres que participaran en programes de mobilitat educativa: INS Gabriel Ferrater i Soler (Reus), INS Baix Camp (Reus) i INS Serra de Miramar (Valls) , que faran intercanvis de tres mesos a Quebec. També en llengua francesa enguany hi ha quatre centres públics que faran el currículum mixt batxibac (batxillerat-baccaleauréat): INS Gabriel Ferrater (Reus) INS Baix Camp (Reus). INS Ramon Berenguer IV (Cambrils) INS Serra de Miramar (Valls); a més del col·legi Vedruna Sagrat Cor de Tarragona, que és un centre concertat.En altres llengües estrangeres i d’origen, es donarà continuïtat a l’oferta de llengües no curriculars d’àrab i xinès, amb la presentació dels nous currículums d’aquestes dues llengües. En total s’incrementarà en un 20% l’oferta de llengües estrangeres o d’origen en horari extraescolars.Entre les novetats d’aquest curs hi ha el batxillerat en tres anys, que combina el batxillerat amb un cicle formatiu artístic de grau mitjà o un títol de tècnic esportiu. El pla pilot, que permetrà a l’alumne obtenir el títol de batxillerat i el cicle formatiu, es durà a terme a l’Institut Jaume I de Salou, on es combinarà el batxillerat amb el grau mitjà de Salvament i socorrismePel que fa a la formació professional, s’incrementa l’oferta pública amb 9 grups: 4 grups de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i 5 nous grups de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). També hi ha 4 nous grups d’altres ensenyaments professionalitzadors: 3 grups en Programes de Formació i Inserció (PFI) i un nou grup d’Itineraris formatius específics (IFE).D’altra banda s’implanta un pla pilot d’acreditació de la formació adquirida per la via laboral amb una oferta d’acreditació conjunta entre Educació i Treball. Això permetrà als treballadors que acreditin obtenir en el mateix procés el reconeixement de mòduls professionals d’un títol d’FP i d’unitats de competència d’un certificat de professionalitat.Durant aquest curs s’implementa el CRITC, el Centre de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement de Tarragona, que vol ser un referent pel que fa a la formació dual arreu del país. En referència a aquest centre, el responsable d’Educació al Camp de Tarragona, Jean Marc Segarra, explica que el projecte arrenca amb els cinc grans instituts de Tarragona -Cal·lípolis, Pere Martell, Vidal i Barraquer, Comte de Rius i el Centre d'Innovació i Formació Ocupacional de Tarragona (CIFO)- i amb la voluntat d’anar afegint altres centres.«La voluntat d’aquest centre és actualitzar els ensenyaments de la formació professional, fer recerca tecnològica, estructurar les relacions amb les empreses i promoure l’intercanvi internacional dels agents de la formació professional», explica Segarra i afegeix: «tot això es fa amb l'objectui de ser el màxim competitius i que l’economia rutlli»-Aquest curs es preveu que un prop d’un 21% dels alumnes de segon curs d’FP participin en un programa de FP dual, percentatge que representa 903 alumnes (el curs 2018-19 van ser 755 alumnes).