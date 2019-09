Altafulla instal·larà un tobogan d'aigua de 75 metres per la Festa Major Petita

Els actes de la Festa Votiva del Quadre de Sant Antoni comencen aquest divendres i inclouen una renovada Fira Gastronòmica de les Cultures

Actualitzada 05/09/2019 a les 10:10

Lots sostenibles

Aquest divendres, 6 de setembre, comença 'La Petita', la Festa Votiva del Quadre de Sant Antoni d'Altafulla. Ho farà a la plaça de l'Església, a les 13 hores, amb els coets d'esclat i el repic de campanes tradicionals a càrrec del Grup de Diables d'Altafulla.Una de les principals novetats del programa d'aquest any és el 'Súper Tobogan d'aigua', juntament amb els concerts a la Fira Gastronòmica de les Cultures i les sortides amb catamarà, caiac o paddle surf que ofereix el Club Marítim Altafulla (Al preu de 5 €, el dissabte 7 de setembre, de 10,00 a 14.00 hores del migdia).El tobogan d'aigua és una iniciativa de l'Associació Turística d'Empresaris i Comerciants d'Altafulla (ATECA). Aquest s'emplaçarà dissabte 7, al carrer Mainada, amb una longitud de 75 metres i estarà en funcionament des de les 16.30 a les 20.00 hores del vespre.Una altra de les novetats també és la incorporació d'actuacions musicals a la Fira Gastronòmica de les Cultures que tindrà lloc dissabte a partir de les 21.00 hores a la plaça de l'Església. Comptarà amb el concert de Maria Vidal Trio i el ball amb el grup de versions Band The Cool.La festa acollirà la segona edició de la diada castellera que se celebrarà el dissabte 14 de setembre, a les 18.00 hores a la plaça de Pou, amb la Colla Joves Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i els Castellers d'Altafulla.En les més tradicionals, destaquen el concurs de Tir al Plat i la 21a Pujada a l'Ermita Memorial Baltasar Rabassa; el vermut rumber organitzat pels Castellers d'Altafulla a Ca l'Ixart; la cercavila amb els Gegants i Bastoners d'Altafulla; el correfoc dels Diables Petits i el Grup de Diables d'Altafulla; i el sopar popular al parc del Comunidor amb el ball de festa amb l'orquestra Swing Latino.Per a aquesta edició, la regidoria de Festes, amb l’objectiu deel plàstic a les celebracions, ha posat a la disposició de la ciutadania lots sostenibles, a un preu de 3 €, que inclou got, plats i coberts amb identitat pròpia altafullenca. Es poden adquirir a l’Ajuntament d’Altafulla i a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents.