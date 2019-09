Els fets s'han produït aquest dimecres al matí a un establiment del carrer Barcelona

Actualitzada 04/09/2019 a les 21:19

Un home de 48 anys ha mort aquest dimecres, al voltant de quarts de vuit del matí, després que s'ha ennuegat quan es trobava esmorzant a una fleca cafeteria a Salou.Els fets s'han produït en un establiment del carrer Barcelona de Salou i malgrat que han intentat primer amb maniobres de compressió que pogués treure el menjar no ha estat possible. Posteriorment també han intentat que es reanimés fer-li la maniobra rcp, però no han pogut salvar-li la vida.