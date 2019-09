El Ball de Diables de Torredembarra envia de via crucis els partits que s'han quedat fora el consistori

Un diable ha aparegut dalt d'un cavall en una paròdia de Santiago Abascal

Actualitzada 04/09/2019 a les 18:39

Dos grans moments

Dia gran el que s'ha vist aquest dimecres a Torredembarra, amb el dia gran de les Festes de Santa Rosalia, una jornada plena d’activitat per a totes les edats i carregada de sàtira, llum, color i molta diversió.Les matinades han fet sortir a la gent del llit a les vuit del matí. Ben aviat, a les nou, el Seguici Popular ha començat amb la seva interpretació per, a dos quarts d’onze, venerar a la patrona a l’església de Sant Pere Apòstol. L’ofrena floral i el toc d’ofretori a l’altar de Santa Rosalia han donat peu al pilar dels Nois de la Torre, la sortida d’ofici i la representació del Ball de Diables que, com cada any, ha complert les expectatives.El Ball de Diables de Torredembarra ha tornat a no deixar ningú indiferent en els seus versots. Un dels actes més esperats ha començat amb un Via Crucis, amb dues «saetas» cantades des d'un balcó de la plaça del Castell: una d'elles dedicada a l'ABG i l'Altra a Rosa Maria Guasch. De fet, el moment estel·lar és quan un diable, imitant a Rosa Maria Guasch ha entrat penjat d'una creu de més de tres metres. En aquest via crucis, els diables de la Torre també han volgut homenatjar Xavier Zaragoza, torrenc que ha mort aquest 2019, amb un gag de Dames i Vells de Tarragona, cremant una foto del rei.En l'apartat dels versots, els vermells han sorprès tothom amb un diable que ha aparegut dalt d'un cavall de debò, en una paròdia de Santiago Abascal. A més a més, han criticat el torrenc i conseller Josep Bargalló, els sous de l'actual equip de govern, i la prepotència de Ciutadans, que es veien guanyadors abans de les eleccions.Una Santa Rosalia emulant la famosa cantant ha aixecat ovacions. La Santa torrenca es fusionava amb la cantant de Sant Esteve Ses Rovires per reivindicar la seva catalanitat. A part, els diables han fet baixar les 5 cares noves del govern local, els nous regidors d'ERC, amb diversos regals de benvinguda. Han acabat els versos amb una cançó, paròdia de La Venda, dedicada als partits que s'han quedat fora de l'Ajuntament.Estimats i bons germans,calleu! Prou ja de tabarra.que avui 'nem de Via Crucis,la gent de Torredembarra.Ha estat un any molt dur,Més per alguns del plenari...Que comenci el Via Crucisdel Misteri del Calvari!Aleix-Espera, hi ha un problemaja no tenim capellàQue el Pajares, dic, l'Estesoara diu que vol marxarMira, tu, fem una cosa:Bàrbara- Escolto, soc tot orellesAleix-Només falta per manaralgú que es digui CañellasGuals i Batets tenen feina.Jo crec que el nou capellàhauria de ser un Cañellas,jo que sé, va, l'AdriàSegur que la clavaràsque ja tens pinta de frare,Prò has de parlar la meitatdel que va xerrant tot pareSempre heu de manar els homes?Per les dones la morralla…I després passa el que passa,Abusant de la canalla…No és No i jo decideixo,No em toqueu el que no sona.Desfileu, que la sotanaAvui és per una donaPatrona del Lluís SuñéApiada't de la Clarai la gent de l'ABG!Perdona'ls el seu ridícul,tal caiguda no s'esborra...Sols ho supera un pilard'aquests Xiquets de la Torre!Oh, la saeta per cantar,a la gent de l'ABG,sempre pels bars fent merder,dia o hora, tant hi fa!Ningú us vota, i al carrer!Quina fila féieu tots!Si al final ha tret més votsAi... El Siscu Mercadé!Es la novia de la muerte,periodista i escriptora,Es feu fatxa per manar,i ara el poble l'ha fet foraLectura de l'Evangeli:"En nom de tot l'Opus Dei:Núria Gómez, ets guardianade la bandera i el Rei"L'Església al costat del règim:Visca Espanya i el BorbóIl·luminem Felip VIporta un encenedor!Però què fas? Que ens tancaran!Aleix: Tampoc l'estem fent tan grossa,ja ho van fer Dames i Vellsde gran Xavi Saragossa!Genr amb sort qui la conegui:una santa i amb criteri:Gireu i contempleu laMare de Déu del MisteriLa imatge de la bondat,Tot és dolçor en els seus llavis...Ara bé no l'han votatni els del casal dels avis..."A què feu? On em porteu?És una 'etivocació!Que la nit electoraljo tenia un regidor!"Contempleu quanta humiltat!a la Misteri res li espanta!Sempre ajudant als altres!Realment és una Santa!"A vere nen, per què no calles?Tothom sap: la meva vidasempre ha estat 'nar conspiranti vivint de dir mentides'Ai Rosa Maria, quin mal pes,Tu que manaves el poble,reina de la planta noblei ara ja no et queda res!Tothom t'ha girat l'esquena,ningú et vol fer cap foto,només et queda la moto,i el teu nen plora de pena!"Moltes gràcies senyor alcaldede vritat, ha estat molt maco..Prò és que a casa tenen ganai jo he de preparar el fatoAra me podeu baixar,en serio, ja no fa gràcia...Ho demano per favortde part d'Ahir Democràcia'Somrigui Rosa Maria,cregui'm que s'ha d'animar...Sempre podria ser pitjor,miri l'Anna Magrinyà...Quina merda, els jaios no ens han votatJa m’hi veia, quatre anys més la veritatPerò el 26 de maigJo me vai fer il·lusionsEls datos me donaven el sillon!Al cap d’un rato, però,Vam sumar de debòAi déu meu, quina hòstia,Se acabó!Quina merda, els jaios no ens han votatJa m’hi veia quatre anys més, la veritatVolia dos regidorsI em vec tocant el dos.Aquests quatre anys jo no tinc res a fer,Excursió a Montserrat,Rajades d’amagat...Això dels Guasch, amics, no s’ha acabat!Això sí...Quina merda, els jaios no ens han votatJa m’hi veia quatre anys més, la veritatDes de dalt de la creu,Ja us dic, fillets de DéuUs seguiré donant a tots pel sacAquí rebran el Gat, la Barbie i el que és calbEl Cruz la caga sol, ell ja no calQuina merda, els jaios no ens han votatJa m’hi veia quatre anys més, la veritatPrò què collons ha passat?D'on coi surt tal disbarat?2.400 torrencsque han decidit votar el Gat?Mira com eren els altres,i si feien tan poc pes,que ERC ha tret 9 regidorssimplement per no fer res...Núria, dona, ja t'ho creus?Quin miracle! Òstia puta!una llista on hi ets tui treu majoria absoluta!Per fi ets fora de les Festes!ja pots descansar a l'asil!Ara, amb el Raúl García,tindrem la Feria d'Abril!Ja se't veu que no ets molt ràpid,no has fet mai massa feinada...Segur que ara et trobes còmodeamb la gent de la Brigada!El Guasch deia que plegava,que es buscava una sortida...Fent honor al seu cognom,ens va dir una mentida...I els 5 nous? Mira'ls que monos...No es mouen, son adorables!No em direu que esteu nerviosos?Va, baixeu amb els diables!Uns regals de benvinguda,a aquest nou Ajuntament...La Maria, de cals Gual!Tenim un Gual permanent!No es pot fer res sense un Gual,son pesats, i com s'enrolla!Que ens ho diguin als diables...Son fill és el cap de colla (ho diu en veu baixa com un secret)La Marina una quadre deRosalia de Sicília,tant allà com a cal Ral,el que importa, és la famíliaPel Joan, no massa feina,Que de viure en sap un tip,Et nomenem presidentDels bars d'aquest casc anticHauràs de controlar horaris,I tancar-los si convé.Va, Torras, no dissimulisSabem que se't dona béMargaret? Per fi et conec!Per tu un mapa de la TorreMiiiiiira, això és el Castelli Baix a Maaaar, és on hi ha sorraLa gent allà diu avant va!i els agrada buscar bulla...Si vols ser bona torrenca,has d'odiar als d'Altafulla!Guillem, puc fregar-te un dècim?Pots tocar el meu cap ben fort?Potser així em surt cabell,tu que ets un paio amb sort!Que tu siguis regidor,només pot ser un miracle!A tu no et cal cap regal....Va marxeu, prou espectacleDiable sóc d'aquest ball,Eduard, vés 'amollant'!Ens és igual la majoria!T'estarem tots vigilant!però que fas?Doncs em despullores ja serà com abansens hem quedat sense roba,des que ha guanyat CiutadansQuatre anys donant pel sac,que els diables cobren massa,i ara ens ho treuran totper donar-ho a la mulassaa cau d'orellaCom???? Tres regidors?No pot ser, és impossible,ets tu que els hi fas boicot.Que van dir el dia abans,que eren a 50 votsQue no han quedat ni segons?S'ha quedat fora la nena?Mira Toni, t'ho dic clar:Ciutadans heu fet el pena!Heu cansat amb les mentides,més que la Rosa Maria!Quants cops hem hagut de sentirque tindria l'alcaldia?Fa dos anys et vam trucar,i te'n reies dels diables:Ara riu Torredembarra,ja us està bé: miserables!Vam avisar el 2015:així us ha anat, Ciutadans,ningú pot manar a la Torresi no l'ha viscut abans!Sempre han dit que al Rivera,té un assumpte amb la farlopa,prò és que aquest del Toni Cruzel problema el té a la boca!Que no el vau veure en campanya?I els vídeos a on mirava?Prò si és més fàcil entendreal sord mut de la brigadaHeu menyspreat el seguici,"no nos gusta este gente"·3 regidors de 17!Toma tra-tra, malamente!Us mereixeu la derrota,els 17 d'aquesta llista.i ara repetiu: La Torreés poble independentista!Diable sóc d’aquest ballSempre van encenent focs:L’únic que sap fer el RiveraÉs ‘nar provocant pels llocs!Santa, Santa Rosalia!como estáis, que pasa gente!Saludad a la patronaEse tra, tra malamante!Tota la vida en un quadre,ara misses, funerals...Si no hi ha concert de l'orguehi ha els pesats de la coral.Si. sóc Santa Rosalia,prò estoy cansada de esoA mi me gusta el flamenco,y no el cura del Esteso.Así que salí del cuadro,para dedicarme al cante,i com fan a Ciudadanosllegué a ser buena aspiranteAquí en Torre, voto a EsquerraToni Cruz? Es que me meo!Jo voto el Raúl Garcíaque le gusta el parquineo!Rumba y dijeis en las carpa s,las rulillas, los cogollos...SI hasta está Granja Gaià,que también traemos pollos!Soy una Santa moderna!Y voy partiendo la pana!Això sí, que no us enganyin:sóc quilla, prò catalana.Jo em dic Vila i Tobella,cognoms catalans i estranys!Com que sóc la puta ama:Canto i dic 'cumpleanys'!Que si us estimeu la llengua,hauríeu d'estar contents!I sinó, mireu-me a mi:plena de bitllets de 100!Ni els Pets, ni Lluís Llach,Ni Quim Torra amb ratafia!Qui ha fet més pel català,He estat jo... La Rosalía!Fins i tot tu, Eduardu,has ballat amb mi, eh lladre!Quin paio més avorrit,això sí que és un bon quadre!Diable sóc d'aquest balli ho vull ser cada dia!Només la Torre pot dir:Visca Santa Rosalia!Tenim nou heroi del pobleEs diu JJ Jones,Veient el nom jo pensava,Que era actor de 'campeones'Resulta que el noi del Mònic,busca ara una nova vida.La mama s'ha quedat foradesprés d'anys de dir mentidesI ser periodista cansa,que treballen cada dia...S'inventa un heroi de contesque viu al Pere BadiaTot ho troba, tot ho sap,el Jones és un artista...Podria haver ajudat a l'Annaa trobar gent per la llistaIgualeta que el Valverde,Al gener anava sobradaPerò quan va ser el mes de maigVa arribar la patacada.I és que no n'aprèn, pobretaQue no vau veure el cartell?No se se sap si és PhotoshopO és que s'ha estirat la pellQuè faries J Jones?A qui hauries votat abans?A l'ABG segur que no...No els van votar ni els germans...Jo Clara, et feia més llesta:si veus que el partit s'ensorra,per matar-lo només calfitxar els Xiquets de la Torre!L'ABG és com el titànic:Ells, però, han canviat el mar,per morir, i ofegar-sefent cerveses en un barPrò si vols superheroi,que no faci enrenou,aquest és el nostre alcaldeque ja cobra un super sou!Super Eduard li diuen,és l'heroi que té més vista,mira la patada al culque li ha fet al socialistaOsti, Vale, espavila!no pot ser que et quedis mut!Que no veus que l'Eduardoha fet amb tu el que ha volgut?I ara que governen sols,a cobrar una morterada!Quants d'Esquerra cobraríeuel mateix a la privada?Diable sóc d'aquest ball,i no em parleu de calersmentre els 3 de Ciutadansen cobrin 900 al mes!Ho sentiu? És el silenci!—Digué el novio de MalúI vaig pensar en el govern Torra,on no treballa ningúMés d’un any fa que aquest paio,Mal posat i amb cara estranyaSeu al lloc del presidentNo fot res, i en culpa EspanyaVa pel món abraçant iaios,a tota fira s'afarta.L'únic que ha fet pel paísés una puta pancartaTotal, que un peix bullit mana,—ni ell sap com hi ha arribat—i no ha fotut pal a l’aigua.Guaita, si s’assembla al Gat!No rigueu, que els de la TorreA tot arreu hi colem gent!Jo és que encara no m’ho explico:Bargalló a Ensenyament!Fa tres anys que no va assaig,però es fa dir casteller.Més o menys com al govern:No fot res, però és conseller.El càrrec no l’ha canviat,Al Pep la Torre li sua!Segueix ‘nant pel carrer NouI com sempre, no saluda.Ara el sento a la tele,Amb aquella parsimòniaPenso: no es pot jubilarI quedar-se a Babilònia?Mentre aneu de fira en fira,gaudint de festa majorTeniu companys i companyesque dormen a la presó!Vinga Pep, vés cap a casa,I emporta’t el president,Que si molts tenim decènciano us votarem l'any vinent!Diable sóc d’aquest ball,Deu n’hi dó quin baix nivell!Però per un govern pitjor,Sols cal ‘nar un dia al CastellAquest nou ajuntamentés ben bé un disbaratja podíem ‘nar fent porresque ningú no l’ha encertat.Com si fóssim Carnavalveurem qui la diu més grossaM’imagino els d’aquí daltFormant part d’una carrossaDels d’Esquerra tothom rajaigual que de la Ferralla,Fan rabieta, prò al finalsempre són una gentada.ABG com Roedores,Tenen la decisió presaés igual el resultat,el que compta: és la cervesaCiutadans han fet el pena:Prò els hi va la festa, és clar!Son com els Spaindereta:no saps si riure o plorarTorrecollons? La Misteri,el nom pot ser compartit:La carrossa, com la Guaschaquest any ja no ha sortitLa Cucanya ho rebentava:son guapos, saben ballar...prò ningú sap de què van…Són com l’Anna Magrinyà.La CUP es va quedar fora,vam veure gent disgustada...A mi em va saber més greuno veure La MatinadaEscolteu, Torredembarra!Si voleu ser solidaris,penseu en la Matinada,que els hi calen voluntaris!La carrossa d’Altafullaigual que En Comú i Podem,els hem d'aguantar un cop l'anyi, per sort, ja no els veurem.Com el Barça a la Champions:EKSI i el PSC,sembla que ho petaranprò al final mai guanyen re'.Els quillos aquells de rodasón ben bé com el PP:si s’estampen de tornadaa tots ens semblarà bé.Diable sóc d’aquest ball,i diable sóc com cal,veient aquest consistoriés més serio CarnavalM’afilio, després m’enfadoI em monto el meu tingladoLa Torre era can PixaAmb partits, per parar un carroPP i Guasch, vès quin desoriMassa anys dins del consistori,Però al maig es va fer el miracle:De pet cap al purgatori!La gent ha dit que noooo, a la Rosa MariaLa gent ha dit que nooo, a la Clara i a la birraLa gent ha dit que nooo —al de Podem no el coneixiaLa gent ha dit que nooooo, al de l’Atzur i a sa tiaLa CUP no se n’avenia,En veure la majoria.I parlen en nom del poble,Déu meu quanta tonteria!Mareta, la SolivellasQue encara veu les estrellesI si enlloc de fer la divavan junts CUP i Alternativa?La gent ha dit que noooo, a la Rosa MariaLa gent ha dit que nooo, a la Clara i a la birraLa gent ha dit que nooo —al de Podem no el coneixiaLa gent ha dit que nooooo, al de l’Atzur i a sa tiaI si la festa era curta,Tres més venen i s’hi apunten.Fuxet, Grangel i PodemosVergonya? Ja ni l’oculten.Tots tres buscant la cadiraAlguns d’ells, no sé ni on mirenVan sols, però són el mateix,ho tinc clar: tots tres delirenLa gent ha dit que noooo, a la Rosa MariaLa gent ha dit que nooo, a la Clara i a la birraLa gent ha dit que nooo —al de Podem no el coneixiaLa gent ha dit que nooooo, al de l’Atzur i a sa tiaCap al paro! A la cua de l’INEMCap al paro! A la cua de l’INEMCap al paro! A la cua de l’INEMCap al paro! A la cua de l’INEMCap al paro! A la cua de l’INEMCap al paro! A la cua de l’INEMLa gent ha dit que noooo, a la Rosa MariaLa gent ha dit que nooo, a la Clara i a la birraLa gent ha dit que nooo —al de Podem no el coneixiaLa gent ha dit que nooooo, al de l’Atzur i a sa tia