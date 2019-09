Demanen reobrir el cas per la mort d'un manter durant una operació policial a Salou el 2015

Les contradiccions sobre l’hora d’inici de la intervenció posen en dubte la credibilitat dels Mossos, segons l’advocat de la família

Actualitzada 04/09/2019 a les 14:45

La família de Mor Sylla, l’home senegalès que va morir l’agost del 2015 a Salou durant una operació policial contra el top manta, ha demanat al jutjat d’instrucció número 4 de Tarragona que reobri el cas per la via penal. El seu advocat, Ramon Setó, ha explicat que la petició es basa en les contradiccions existents sobre l’hora d’inici de la intervenció dels Mossos d’Esquadra. L’escrit, que es va presentar dimarts, relata que l’ordre judicial autoritzava l’entrada al pis de Salou a partir de les sis del matí. Fins ara els agents que han declarat en el procés judicial han dit que van intervenir a aquesta hora, però segons ha revelat l’advocat el cap del dispositiu va admetre al maig al TSJC -on es porta a terme un procés contenciós paral·lel per la via administrativa- que la intervenció es va produir abans, pels volts de les cinc.Això, segons la família, suposa una «nova prova» que hauria de permetre reobrir el cas. «No és un fet anecdòtic, sinó que genera seriosos dubtes de la credibilitat de tota la versió policial. El germà només vol saber la veritat. Veiem que hi ha coses fosques i volem que s’aclareixin», ha assenyalat Setó aquest dimecres a Tarragona, en una roda de premsa amb el germà del difunt, Ibrahima Sylla.Mor Sylla va morir l’11 d’agost en el marc d’un dispositiu dels Mossos d’Esquadra contra el top manta. L’octubre passat l’Audiència de Tarragona va ratificar que l’home es va precipitar pel balcó de casa seva quan pretenia fugir dels agents i va mantenir l’arxivament. El jutjat d’instrucció ja va considerar que la mort era accidental i que no es podia atribuir a l’acció de cap efectiu policial.Per contra, el germà de l’home, Ibrahima Sylla, sospita que sí que hi va haver una interacció directa entre els Mossos i Mor Sylla. «Es trobava resant al balcó i es pensaven que estaria tothom dormint. Va ser una intervenció desproporcionada i dolentíssima. Van mobilitzar tretze agents per a un pis de 40 metres quadrats, com si anessin a buscar terroristes o a una organització criminal», ha lamentat.El germà també ha criticat que els companys de pis de Mor Sylla, també senegalesos, «no hagin col·laborat» i que aquells que van sostenir als mitjans que els Mossos l’havien llançat daltabaix del balcó, després ho neguessin davant el jutge. A més, Ibrahima ha assegurat que la versió policial és «un muntatge» perquè es basa en uns testimonis protegits «falsos», entre els quals hi ha, ha dit, un treballador de l’Ajuntament de Salou i un «col·laborador de la policia».Ibrahima ha considerat que la mort del seu germà «es podria haver evitat» perquè per a detenir-lo o entrar al pis no calia fer una intervenció d’aquestes característiques. Alhora, el germà de l’home ha criticat que només declaressin davant el jutge els quatre darrers agents que van entrar a l’immoble. «Volem que surti la veritat perquè la seva filla pugui saber què va passar realment amb la mort», ha tancat.