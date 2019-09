La Torre Vella de Salou acollirà el 'Gastro Wine & Music' el 15 de setembre

L’esdeveniment combinarà tastos de vins, de tapes i música amb la participació d’una dotzena de restauradors locals

13/09/2019 a les 19:42

Gastro Wine & Music és el nom del nou esdeveniment que s’organitzarà a la Torre Vella de Salou el diumenge 15 de setembre i en el que participaran 22 cellers i 12 restauradors de Salou. L’esdeveniment, que va ser presentat ahir públicament, combinarà un univers de música en directe amb espais de llum i color; amb la millor degustació de cuina, showcookings originals, i els millors vins i caves del territori.A l’acte, que comptarà amb tres parts diferenciades, partiparan els restaurants Le Sommelier, Cook and Travel, Castillo de Javier, Mesón del Segoviano, Boquet, Xiringuito Elecktra, Deliranto, La Ibense, Lunattic, el Totxo i House of Illusion. A més, hi haurà 22 cellers que delectaran amb els seus vins i caves: Miquel Pons (DO Cava), Estones (Terra Alta); Cellers Terra i Vins, Loxarel (Penedès); Vins Padró (Tarragona); Torelló (Cava), Acustic Celler; Vins la Conreria d’Scala Dei; Clos Galena, De Muller, Altavins Viticultors, SL; Celler Cairats, Celler Pascona, Oriol Rosell, Nus del Terrer; Rosa M. Torres, Celler Clua, Vinyes Domènech, Portal del Montsant, Cavas Oriol Rosell, Mas la Mola i Molí dels Capellans. La primera part de la nit inclourà tres aperitius de màxima qualitat que s’oferiran als comensals: salmó fumat, ostres, que s’obriran in situ, i pernil ibèric, que es tallarà al moment. La segona part de la vetllada consistirà en l’oferta de 12 tapes i dues postres. L’esdeveniment comptarà amb copes de vi pel servei que estaran gravades amb àcid i també es podrà presenciar com es degorja un cava, al moment.I a la tercera i última part, els participants podran gaudir d’un show acrobàtic de cocteleria de CocaCola amb Royal Bliss. A més House of Illusion oferirà un espectacle de màgia de proximitat.El preu del tiquet és de 45 euros per persona i es poden adquirir als restaurants participants i a l’AEHT (presencialment a Rambla Nova, 114 de Tarragona o per correu electrònic a aeht@aeht.es). A l’Ajuntament de Salou i al Patronat de Turisme es pot obtenir informació.L’organització de l’acte es fa conjunta entre la regidoria de Promoció i Dinamització de l’Ajuntament i l’AEH Salou. Així, el que coneixíem fins ara com Wine & Music que va iniciar-se al 2016, passa a tenir un nou format. En aquesta ocasió serà un esdeveniment a peu dret, amb places limitades a 300 persones, i amb un nou distintiu: Gastro Wine & Music.L’alcalde de Salou, Pere Granados, qualificava el nou esdeveniment com «una fusió entre gastronomia, música i vi, que esdevindrà una extraordinària experiència per a la persona que la visqui». El batlle apuntava que a més del sentit del gust, «gaudirem del sentit de l’oïda, amb la música, ja que quatre persones interpretaran peces en directe». Granados afegia que «la gastronomia és un element de promoció turística de Salou, específic en sí mateix, i la ciutat ha fet un canvi profund en el terreny gastronòmic i pel que fa als establiments, l’oferta dels quals és de qualitat». Pere Granados animava els restauradors a «treure pit» perquè «tenim capacitat per atreure turisme gastronòmic». L’alcalde definia com «d’encertada i d’èxit» la línia de col·laboració entre el sector públic –l’Ajuntament–, i el de la gastronomia.