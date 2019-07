«Vam voler que el Nic fos un ruc intel·ligent i que li agradés llegir»

La saga de llibres infantils protagonitzats pel ruc Nic segueix amb una nova aventura, en aquesta ocasió per la comarca del Priorat

—El nostre protagonista recorre pràcticament tots els pobles del Priorat, i a cada lloc on va, li passa alguna cosa. També hi ha un conflicte que va de l’inici al final del llibre, i que tindrà al lector una mica expectant per veure què pot acabar passant.—És un llibre d’aventures, però també és cert que recull moltes històries i anècdotes, de manera que també és molt vivencial, d’anar trepitjant territori i parlar amb la gent que et vas trobant.—El Jordi Moretó sempre explica que va passar per absolutament tot arreu, i que moltes vegades la gent se’n va de viatge a fora, quan aquí tenim moltes coses per conèixer. Segurament el Nic ha visitat més llocs que molts catalans. El meu editor, Jordi Folck, que també és un molt bon escriptor, va veure que això tenia una gran potència argumental. Vaig començar a treballar a partir d’entrevistes amb el Jordi Moretó, perquè li van passar coses molt divertides que potser no se m’haurien acudit. Per exemple, quan van passar amb el pas de barca, perquè als rucs no els agrada gens l’aigua i van patir una mica. Però també he tirat bastant d’imaginació, sobretot en aquest segon llibre. La idea és que la història vagi volant cada vegada més amb la imaginació.—Hi hem volgut afegir un punt extra, de manera que quan acabem cada aventura juguem una mica amb el Nic perquè el nen hi trobi informació. Per exemple, quan parlem del Carrasclet, després a la Niquipèdia expliquem qui va ser aquest personatge.—Tot el contrari. En el primer llibre ja vam voler que fos un ruc intel·ligent, i que llegís. El Nic va arrossegant una bossa amb els llibres que li agraden i va arreplegant pel camí. També té una alforja dels records, on hi deposita coses de les seves aventures, com per exemple la clau de la ciutat de Reus. D’altra banda, també és un ruc tossut, però no en sentit negatiu.—Sí, hi ha gent que m’ha explicat que el tenen i el fan servir així. També m’he trobat que la gent del territori sol estar contenta que en parlem, tot i que al principi estava una mica espantada, pensant si els agradaria.—Aquesta aventura l’hem acabat al poble de Prades, tot i que no forma part del Priorat, però ens anava bé perquè el pròxim viatge serà cap a la Conca de Barberà. De totes maneres, amb l’editor hem estat d’acord que, si anem amb aquest ritme, a pas de ruc, no acabarem mai, així que potser accelerem una mica i fem més d’una comarca. A hores d’ara, però, també ens ronda pel cap una altra idea, que té relació amb el teatre infantil, però no puc avançar res més.