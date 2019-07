El Club Marítim Torredembarra fa 50 anys amb la incertesa pel seu futur

La nova llei de Costes limita a 300 metres quadrats la superfície que pot ocupar, un espai que fa perillar l’hangar, vital pel club

Actualitzada 08/07/2019 a les 20:06

Des de 1969

El Club Marítim Torredembarra (CMT) encara l’any del seu 50è aniversari amb la incertesa sobre el seu futur sobrevolant damunt seu. La llei de Costes, que limita la superfície que poden ocupar els clubs que estan fora dels límits portuaris, posa en perill l’hangar de 1.400 metres quadrats, un espai necessari i vital per continuar desenvolupant les activitats que s’hi duen a terme i, sense el qual, el futur del Club Marítim Torredembarra està compromès.El passat divendres s’inaugurava l’exposició fotogràfica Club Marítim Torredembarra. 50 anys d’escola de mar al pati principal de l’Ajuntament de Torredembarra. L’entitat encetava així els actes per celebrar el seu aniversari tot encreuant els dits en uns mesos en què l’«amenaça» que ha fet tancar ja diversos clubs catalans sembla atorgar-los una treva.«Les bones notícies rauen en el fet que, de moment, no s’ha mogut res. No hem rebut cap expedient sancionador, com sí que han rebut altres, i s’està pendent de la sol·licitud de pròrroga que vàrem presentar l’any passat», explica Joan Manuel Mercadé, president de la junta directiva del Club Marítim Torredembarra. La seva concessió, que data de 1982, va expirar l’any 2007. Mentrestant una nova llei de Costes limita ara a 300 metres quadrats la superfície edificada que poden tenir els clubs; una superfície que supera amb escreix l’entitat torrenca, que disposa de vora 1.700 metres quadrats entre l’hangar i l’edifici social i de restauració.«El que hem demanat és que les instal·lacions esportives que venen d’antic i a les quals, en el seu dia, se’ls va concedir una superfície superior, no quedin afectades per la nova llei. Volem que aquesta només afecti les noves concessions», destaca Joan Manuel Mercadé. El Club Marítim de Torredembarra i els altres afectats compten amb el compromís de la Generalitat de presentar al·legacions a la nova llei. Tanmateix, segons Mercadé, el club torrenc busca la implicació de l’Ajuntament de Torredembarra, teixir-ne complicitats, sobretot tenint en compte que, al llarg d’aquests anys, per l’entitat, hi han passat 30.000 nois i noies. Tot i que la problemàtica sembla paralitzada, probablement pels canvis polítics, Mercadé es mostra optimista: «Creiem que tenim marge per trobar solucions».A l’espera de resoldre el seu futur, el Club Marítim Torredembarra, continua celebrant el seu mig segle de vida. L’exposició que es va inaugurar divendres continuarà a l’Ajuntament fins al pròxim 19 de juliol. Del 3 al 24 d’agost serà traslladada a l’entrada del Club Marítim. Paral·lelament, un equip editorial supervisat per socis del CMT treballa en l’edició del llibre Club Marítim Torredembarra. 50 anys d’escola de mar, que serà presentat durant el sopar d’aniversari que se celebrarà a les instal·lacions del club el pròxim mes d’agost. El cinquantenari serà celebrat també amb una regata commemorativa 50 anys CMT, que es desenvoluparà els primers dies d’agost.Des de la seva fundació el 1969, el CMT ha acollit més de 50 campionats de vela d’alt nivell i tres edicions successives de la Setmana Catalana de Vela, a més d’organitzar competicions de pesca esportiva, pesca submarina i motonàutica. Les classes de vela que s’imparteixen al Club s’adrecen als que volen iniciar-se en els esports de mar com –via conveni subscrit amb els centres d’educació primària– com als escolars, afavorint la creació de destacats equips de regates en diverses categories.