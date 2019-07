Vint-i-una famílies participen al 2n Concurs de Castells de Sorra de Cambrils

El primer premi ha estat per l’equip de Tarragona format per Hugo Campabadal i el seu pare Àngel

Actualitzada 08/07/2019 a les 15:20

Un total de 21 equips formats per un adult i un menor de 12 anys van participar el passat dissabte, 6 de juliol, a la 2a edició del Concurs de Castells de Sorra de Cambrils. Enguany l’equip guanyador ha estat el format per Hugo Campabadal i el seu pare Àngel, de Tarragona.Els conjunts participants eren de procedències tan diverses com Rússia o França, o de més properes com Saragossa, Lleida, Cambrils, Salou i Tarragona. El primer premi va ser per l’equip Rock&Roll, format per Hugo i Àngel Campabadal de Tarragona. Los Mazzanti de Salou van guanyar el segon premi i Sirenix de Saragossa el tercer. Livet de Cambrils es va classificar en quarta posició.Al lliurament de premis i com a jurat hi van participar representats d'algunes de les empreses col·laboradores, a més de la regidora de Cultura i Festes, Cinta Balleste, i el Regidor d'Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Enric Daza.El concurs està organitzat pel Patronat de Turisme de Cambrils amb la col·laboració d’Aquopolis, Babaria Cosmética Natural, Coca-Cola, Estació Nàutica Costa Daurada, Parc Samà, Port Aventura World, VerdCamp Fruits i Water Games.