Un jutge permet continuar donant classes al professor de Roda de Berà acusat d'abusos

'La Vanguardia' assegura que podrà seguir impartint classes tot i les «set denúncies que pesen sobre ell»

Actualitzada 08/07/2019 a les 12:18

Segons assegura La Vanguardia, el jutge ha decidit permetre que el professor acusat d'abusos a una acadèmia de Roda de Berà continuï impartint classes.Tal com detalla el rotatiu, tant el jutge com el fiscal creuen que és una mesura massa «restrictiva» que no ho fes i, per tant, li permeten donar classes «tot i que pesen sobre ell set denúncies per abusos sexuals a menors d'entre onze i tretze anys», segons La Vanguardia.Els pares d'una menor haurien denunciat als Mossos, segons l'esmentat diari, que V.P. se li hauria acostat per darrere per «tocar-li els pits», segons La Vanguardia, que ha tingut accés a l'auto.En un altre cas, uns pares van denunciar, el 2019, que el professor li hauria tocat els pits «en fins a cinc ocasions».El jutge, però, ha decretat que els indicis, pel moment, «són dèbils» i li ha permès continuar amb la seva activitat docent.