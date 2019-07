S'enfronten a dos anys de presó per robar coure a Alforja

Els quatre acusats van arrencar 350 metres de cablejat telefònic

Actualitzada 08/07/2019 a les 12:28

La fiscalia de Tarragona sol·licita dos anys de presó per als quatre implicats en un suposat robatori de coure al terme d’Alforja (Baix Camp). Els fets es remunten al maig del 2014. Els quatre investigats haurien robat 350 metres de cablejat telefònic. Els quatre homes van cometre el robatori el 2 de maig, a la carretera C-242 que travessa el poble, i van vendre el coure el mateix dia en una ferrovelleria. El pes del coure robat s’elevava als 116 quilos. Segons l’escrit d’acusació, els lladres s’havien repartit prèviament les tasques i es van enfilar a diversos pals telefònics per arrencar el cablejat aeri corresponent a 150 línies, la qual cosa va deixar sense servei de telefonia i internet als veïns d’aquest municipi. La fiscalia els considera responsables d’un robatori amb força amb l’agreujant de l'afectació de serveis, penat amb dos anys de presó cadascun.Dels quatre investigats, tots majors d'edat i de nacionalitat romanesa, tres tenen antecedents penals.També en concepte de responsabilitat civil, la fiscalia els demana que indemnitzin amb 3.770 euros a Telefònica pel cablejat robat, a més d’una quantitat econòmica encara per determinar per les despeses de la reparació.El cas es jutjarà en un jutjat penal.