Més de 360 participants a la cadena nudista a 7 platges de Tarragona

Vint-i-tres platges i 1.918 persones de tot Catalunya van demanar respecte per aquesta tradició el Dia del Naturisme

Actualitzada 07/07/2019 a les 19:07

Usuaris de set platges nudistes de la demarcació de Tarragona van participar ahir en la cadena humana amb què el Club Català de Naturisme va intentar assolir el rècord nudista. Més de 360 persones –a l’espera de conèixer la xifra de participants de la platja de les Madrigueres del Vendrell– van unir-se en la cadena que va aplegar un total de 1.918 persones a 23 platges de tot Catalunya.«Estem molt satisfets i la intenció és tornar-ho a repetir i superar la participació l’any vinent», explicava ahir a Diari Més Segimond Rovira, president de la Federació nudista naturista de Catalunya i de l’Associació Club català de Naturisme. A banda dels participants en la cadena humana, durant la jornada d’ahir, Dia Mundial del Naturisme, van ser més de 6.000 persones les que van passar el matí a alguna de les platges nudistes del país.«Volem que la gent respecti les platges de tradició nudista. Igual que nosaltres no anem despullats a les altres platges, tot i que no hi ha res que ens ho prohibeixi, volem que es respectin els indrets on hi ha aquesta tradició», explica Xavi C., un dels organitzadors de la convocatòria a la platja Roca Plana de la ciutat de Tarragona on, ahir, s’apuntaven a la iniciativa una vuitantena de persones.La cadena humana es reproduïa ahir a les platges Waikiki, la Savinosa, i la Roca Plana de la ciutat de Tarragona, a la platja El Torn de l’Hospitalet de l’Infant, així com als Muntanyans de Torredembarra, les Madrigueres del Vendrell i la platja del Serrallo de Sant Jaume d’Enveja.«Les platges nudistes són paradisíaques, estan enmig de la natura, tenen llocs on és complicat arribar-hi perquè tradicionalment sempre s’han buscat zones allunyades. Però, avui dia, allà on abans es considerava allunyat, ara tothom sap arribar-hi», destaca Xavi C.«Darrerament hi ha més gent vestida –tèxtils, com nosaltres els anomenem– i no podem prohibir-ho, però no estem en igualtat de condicions, perquè hi ha poques platges nudistes i, com a mínim, volem que es mantinguin», destacava Rovira, qui ahir recordava que una resolució del Síndic de Greuges de Catalunya demana més protecció pels nudistes, més senyalització a les platges i que els ajuntaments garanteixin que a tots els municipis es pugui practicar el nudisme.