La Policia Local de Roda sanciona 311 vehicles per superar la velocitat permesa

Els controls es realitzen ja que durant l'estiu augmenta el nombre visitants

Actualitzada 08/07/2019 a les 15:47

La Policia Local de Roda de Berà ha realitzat controls de velocitat al muncipi durant el mes de juny per vetllar per la seguretat del trànsit a causa del considerable augment de visitants.Els agents han controlat 2.705 vehicles, dels quals 1.882 anaven per sobre de la velocitat permesa. Finalment, i se n’han sancionant 311. Dels vehicles controlats, el 69,7% circulaven per sobre del límit de velocitat establert reglamentàriament, és a dir, més de 40 km/h. No obstant això, d’aquest percentatge només s’ha denunciat el 16,5%, després de garantir els marges d’error fixats reglamentàriament.La Policia Local demana responsabilitat als conductors a l’hora de conduir, ja que s’han registrat vehicles que circulaven a més de 90 quilòmetres hora, el que suposa un 225% per sobre del límit establert a les vies urbanes, i aquest fet suposa un gran perill per a la seguretat de tots.