La Nit de la Rumba Catalana iniciarà la Festa de la Verge del Carme de Cambrils

L'acte central serà la tradicional processó de la verge pels carrers del port i pel mar el proper 20 de juliol

Actualitzada 08/07/2019 a les 19:41

La Mare de Déu del Carme es fa a la mar

Cambrils gaudirà a partir d'aquest dissabte de la Festa de la Mare de Déu del Carme. La 3a Nit de la Rumba Catalana a càrrec de Los Sobrinos donarà el tret de sortida a la celebració, a les 22 hores.L’endemà diumenge, a les 12:30 hores, els Xiquets de Cambrils i els Xiquets de Vila-seca oferiran una actuació castellera a la plaça de l’Església.La festa continuarà dimarts, 16 de juliol, que coincideix amb la Diada de la Mare de Déu del Carme, amb una missa en honor a la verge a la Parròquia de Sant Pere i una ballada de sardanes amb la Cobla de Reus Jove i els Amics de la Sardana de Cambrils a la plaça del Pòsit.El divendres, 19 de juliol, les havaneres tornaran a la platja del Regueral amb els grups Crema Catalana i Empordanet. La cantada a la fresca comptarà amb degustació de rom cremat (a un euro el gotet) a càrrec dels pescadors de Cambrils.Les activitats centrals de la celebració en honor a la patrona dels pescadors es faran el dissabte 20 de juliol. Com ja és tradició a Cambrils, la jornada s’iniciarà a les 9 hores amb una sardinada popular a la Llotja de Pescadors. El preu de l’esmorzar serà de 4 euros. A les 18 hores es farà la missa i a les 19 hores el repic de campanes anunciarà la sortida d ela Mare de Déu de l’Església i la cantada dels goigs de la Capella Polifònica.L’acte central serà la tradicional processó de la verge pels carrers del port i pel mar, que se celebra en dissabte per facilitar la participació dels pescadors. La processó s’iniciarà a la plaça de l’Església de Sant Pere i es dirigirà al Moll de Ponent per continuar per mar i fer l’ofrena a la Mare de Déu (recorregut: carrer Mn. Planàs, plaça del Pòsit, carrer Pescadors, passeig Miramar, Moll de Ponent-passeig Miramar, carrer San Jordi, carrer Mn Planas, plaça de l’Església). En arribar a la plaça de l’Església de Sant Pere, es farà la Missa en honor a la Mare de Déu.La processó comptarà amb la participació de Vent d’Estrop. Vogadors de Cambrils, nens i nenes vestits de mariners, la confraria de la Mare de Déu del Carme, la Banda Agrupació Musical L’Emburgada del Perelló, autoritats, Pubilles i Hereu de Cambrils.