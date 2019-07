La Festa de la Granja del Morell reuneix més de 200 persones en el sopar a la fresca

Tàrraco Surfers van posar la música a la nit de divendres, després de la caminada

Actualitzada 08/07/2019 a les 19:22

La Festa de la Granja del Morell ha comptat amb activitats per a tots els gustos. La caminada popular va donar el tret de sortida a la festa, on els participants es van dirigir fins a la Granja dels Frares. Allí, es va fer un sopar de carmanyola que va acabar amb la música dels Tàrraco Surfers i els Rock Inside.Dissabte la festa va continuar, per segon any consecutiu, amb activitats per als més petits. L'atracció infantil d’un vaixell pirata o la mini disco de Marieta Voltereta van fer les delícies de totes les famílies que es van acostar a la Granja. La tradició i la cultura popular també van tenir el seu espai, amb la missa a l’ermita i l’exhibició de l’Associació Cultural Sardanista i el Ball de Capgrossos petits de l’Embruix.Per la nit, unes 200 persones es van reunir per celebrar el sopar a la fresca. El grup Banda Sonora va amenitzar la festa, on l’Associació Cultural Sardanista va desplegar els seus dots artístics amb el ball en línia.