La 5a edició de l'Apatapa del Morell ofereix més d'una desena de propostes gastronòmiques

Hi haurà premis a les millors tapes i un sorteig per a tots aquells que completin la butlleta i tastin almenys sis platets

Actualitzada 08/07/2019 a les 15:48

El Morell ja ho té tot a punt per celebrar un any més l’Apatapa, cita gastronòmica ja consolidada que enguany arriba a la cinquena edició. D’aquesta manera, habitants i visitants del municipi tindran una nova oportunitat de gaudir i degustar les millors tapes que oferiran més de deu establiments del Morell del 11 al 14 de juliol.Els bars, restaurants i fleques participants oferiran les seves creacions a un preu de 2,5 euros amb consumició inclosa. Entre les receptes que s’oferiran hi ha opcions dolces i salades, sense gluten i, fins i tot, vegetarianes. D'aquesta manera, tothom pot gaudir d’aquesta ruta de tapes.Com ja és habitual, es farà un sorteig entre tots aquells que omplin la butlleta del llibret de l'Apatapa amb el segell d'un mínim de sis establiments i, alhora, indiquin quina creuen que és la millor tapa. La butlleta completada es podrà dipositar, abans del 25 de juliol, en qualsevol dels establiments participants i també a l'Ajuntament del Morell (de dilluns a divendres de 10 a 14 h), al pavelló municipal (de dilluns a dissabte de 9 a 21 h) i al Punt d'Informació Juvenil (de dilluns a divendres de 17 a 20 h).Els premis consistiran en 300, 200 i 150 euros a consumir en qualsevol dels establiments participants a l'Apatapa 2019. La millor tapa salada i dolça s'emportaran 300 euros cadascuna i un diploma acreditatiu.