Un sopar popular encenta el centenari de la Cooperativa Falset Marçà

Durant l'acte, la façana del celler modernista va estrenar il·luminació

Actualitzada 08/07/2019 a les 13:56

Amb motiu del seu centenari, la Cooperativa Falset Marçà va celebrar aquest dissabte el primer dels seus actes populars, un sopar davant de la façana del cellermodernista, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell. A la vetllada hi van participar unes 150 persones, entre socis i representants d’entitats i institucions. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet va posar l’accent en el paper fonamental que han tingut les cooperatives catalanes per haver estat elements imprescindibles de cohesió al territori. En un tuit, Calvet va assenyalar també que «el vi i l’oli d’oliva verge extra DOP Siurana són tresors de la terra que des de fa més de 100 anys s’elaboren amb qualitat a la Cooperativa».El treball de l’últim segle també va ser valorat pel president de la cooperativa, Ricard Rull, que va citar el projectes Rewine de reutilització d’ampolles, Winesity de controls de fermentació del vi i altres iniciatives promogudes amb el VITEC d’estalvi i d’eficiència energètica.Durant el sopar, la façana del celler es va il·luminar per primera vegada posant en valor la Catedral del Vi, un dels espais patrimonials més visitats del Priorat. L’acte va ser amenitzat per la música del pianista i compositor falsetà Lluís Capdevila qui està creant un nou àlbum dins del celler. Al ritme de la interpretació del músic continua envellint el que serà un nou vi de raïm syrah. A mitjans d’agost, el disc sortirà al mercat acompanyat d'aquest vi d'edició molt limitada. Es pot reservar a través de la botiga de la Cooperativa www.etim.cat