Unes 60 persones es concentren a Tarragona en suport a la víctima de l'agressió sexual a Manresa

El col·lectiu FRIDAS ha declarat en el seu manifest que «un cop més topem amb la justícia patriarcal»

Actualitzada 08/07/2019 a les 21:11

Sota el lema ‘Contra la Jauría’, una seixantena de persones s’han concentrat la tarda d’aquest dilluns davant l’Ajuntament de Tarragona per donar suport a la víctima de la presumpta agressió sexual en grup d’una menor a Manresa i protestar contra la petició de la fiscal que imputa als agressors d’un delicte d’abús sexual i no de violació.Els fets van ocòrrer l'octubre de 2016 quan els 6 acusat, que avui són a la presó, van agredir sexualment una menor sota els efectes de l'alcohol i la droga a Manresa.La mobilització, que s’ha realitzat també a diverses localitats del camp de Tarragona i arreu de Catalunya, ha estat convocada pel col·lectiu feminista FRIDAS i ha comptat amb la presència de Carla Aguilar, tinenta d’alcalde per En Comú Podem, Xavi Puig, tercer tinent d’alcalde per ERC i la regidora socialista Begoña Floria entre d’altres.Durant la lectura del manifest, les representants del col·lectiu han descrit els fets, pels quals han convocat la concentració, i han afirmat que «ens sentim desprotegides davant un sistema judicial que tantes vegades és injust».El fet que la fiscal no consideri la violació com una agressió sexual perquè la noia anava beguda ha indignat al col·lectiu que ha manifestat que «un cop més la dona és qui ha de viure en alerta permanent: no beure, no drogar-se, no provocar amb la vestimenta, amb l’actitud i no anar sola» i li ha enviat un missatge directe: «l’edat de consentiment és a partir dels 16 anys. Per tant, en el cas d’una noia de 14 no hi pot haver debat: és una violació». També han afegit que «fa unes setmanes celebràvem la rectificació del Suprem en el cas de la manada de Pamplona. És una petita victòria però la lluita continua».En declaracions posteriors, Marjorie Machado, una de les fundadores del col·lectiu, ha respòs a la premsa que, tot i que normalment responem davant de casos de violència directa, «encara ens costa sortir al carrer». D’altra banda, també ha parlat sobre la informació falsa que ha corregut per internet dient que els agressors eren menors no acompanyats d’altres nacionalitats: «una part de la societat, de la dreta i del feminisme liberal que rep aquest tipus de casos, instrumentalitza el feminisme per dir que només sortim al carrer quan els agressors són blancs. No volem que s’instrumentalitzi la nostra lluita per part de la dreta amb mentides. La lluita és per a tots i totes igual».