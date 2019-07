I si el ferro no fos el que sembla?

L’escultor Xavier Raventós exposa ‘Les empremtes del ferro’ a la Sala Àgora de l’Ajuntament de Cambrils

Aquest divendres 5 de juliol s’ha inaugurat a l’Ajuntament de Cambrils l’exposició Les empremtes del ferro, una mostra del treball de l’escultor i fotògraf Xavier Raventós.L’artista treballa l’escultura amb objects trouvés (objectes trobats). Es tracta de peces de ferro, en la majoria de casos material agrícola, que l’escultor talla, doblega, marca o solda per transformar-los en una obra d’art i transmetre emocions.«Al ferroveller pots trobar, entre les tones de ferro allí amuntegades, un univers de personatges que expressessin tot un ventall d’emocions: alegria, tristesa, amor, passió, etc., o que et portin a universos més personals, en els quals res és el que sembla, on el que veiem no és més que un exercici d’equilibri, composició, estètica. Un món en el qual la perfecció no significa bellesa, i on els objectes estan tocats pel do de l’ús, on les petjades del seu passat són tan importants com la realitat del seu present o la incògnita del seu futur», detalla Raventós.Quant al joc artístic de transformar aquests objects trouvés, l’escultor apunta que «és com un joc, una manera de veure les coses des d’un punt de vista diferent. La humanitat, des dels primers temps, ha hagut d’anar aprofitant el que li oferia la naturalesa primer, i després el que anava fabricant o manufacturant, per tirar endavant. És com en aquestes sèries de supervivència que es veuen per la televisió, en què, el protagonista, gràcies a la seva habilitat per treure profit del que troba, aconsegueix salvar-se. On uns veuen un simple cargol, jo veig a l’amant que agafa entre els seus braços al seu ésser estimat». Segons assegura el mateix artista, el seu treball és «un joc en el qual les fitxes són els meus ferros, i les regles permeten fer el que vulguis: tallar, doblegar, marcar, soldar, etc. El premi és l’obra: l’Escultura».Xavier Raventós va néixer a Barcelona el 1951 i actualment viu en una casa taller a l’Empordà. És fotògraf autodidacta i es declara un gran admirador del fotoperiodista de guerra David Douglas Duncan. Ha viatjat a països com Iran, Nicaragua, El Salvador i Sudan. Ha treballat com a free-lance per l’agència Imapress i ha publicat en destacades revistes nacionals i estrangeres. Professor de reportatge fotogràfic al Club de la Imatge, també és col·laborador habitual d’El Periódico, així com també ho havia sigut de la revista Interviu. L’any 1989 va començar a dedicar-se a la fotografia publicitària, industrial i institucional, i ha publicat diversos llibres sobre aquesta temàtica. Des del 2003 fins a l’actualitat ha realitzat prop de noranta exposicions.L’exposició Les empremtes del ferro s’ha instal·lat a la Sala Àgora de l’Ajuntament de Cambrils. La mostra es podrà visitar fins al 30 d’agost de dilluns a dijous de 8:30 a 15 hores i els divendres de 8:30 a 14 hores. La inauguració de la mostra, el passat divendres, va comptar amb la presència del mateix artista, Xavier Raventós, i de l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza.