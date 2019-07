Greenpeace desplega a Vandellòs el missatge 'Endesa, tot per la pasta' des del seu vaixell insígnia

Els ecologistes denuncien que «els interessos econòmics d’Endesa, propietària de la central, amb l’energia nuclear suposen un risc enorme per a les persones i el planeta»

Actualitzada 08/07/2019 a les 13:48

Greenpeace ha desplegat el missatge Endesa, tot per la pasta entre els pals del seu vaixell insígnia, el Rainbow Warrior, davant de la central nuclear de Vandellòs (propietat de l’elèctrica). Amb aquesta protesta, l’organització denuncia que «els interessos econòmics d’Endesa (i de la seva propietària, la italiana Enel) per l’energia nuclear suposen un risc enorme per a les persones i el planeta».«Endesa s’obstina en invertir en mantenir les seves nuclears obertes, en comptes de concentrar les seves inversions en renovables, amb la coartada que produeixen menys CO2 que el carbó, tot i que saben bé que sí produeix residus radioactius que haurem de custodiar una eternitat (a un altíssim cost per a les nostres arques), i que el risc zero respecte dels incidents i accidents nuclears no existeix», denuncia José Luis García Ortega, responsable del programa de canvi climàtic de Greenpeace, a què afegeix que «Endesa sap que la seguretat de subministrament es pot garantir sense nuclears, però prefereixen deixar un llegat injust abans que perjudicar el seu compte de resultats, que és el seu veritable motiu».La central nuclear de Vandellòs té la seva llicència d’explotació fins al juliol de 2020 i farà 33 anys de vida operativa, malgrat tot, Endesa, la seva principal propietària juntament amb Iberdrola, «té interès per allargar la seva llicència d’explotació fins l’any 2035, superant en vuit els 40 anys de vida de disseny de la central amb els problemes derivats de l’envelliment que això implica», lamenta Greenpeace en el comunicat emès als mitjans.En el mateix escrit, l'organització ecologista assegura que «ha demostrat que és possible tècnicament substituir les nuclears i el carbó per l’any 2025, fins i tot considerant el pitjor cas de sequera extrema i poc vent».