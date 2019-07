Els distingits del Tarragonès reben el seu guardó en un emotiu acte a Salomó

Deu persones i entitats van rebre un reconeixement per la seva labor cultural, científica, econòmica, social i urbanística

Actualitzada 08/07/2019 a les 12:30

El divendres 5 de juliol, va tenir lloc al Casal Salomonenc el lliurament de les distincions de Mèrit de Serveis Distingits, amb l’objectiu d’honorar persones o entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.Les distincions han estat promogudes pel Consell Comarcal del Tarragonès, a suggeriment d’alguns municipis de la comarca. L'acte, presentat pel president Consell Comarcal del Tarragonès, Daniel Cid, i pel vicepresident del Consell Comarcal, Pere Virgili, va comptar amb la presència de l’alcalde de Salomó i d’altres alcaldes i regidors dels municipis del Tarragonès.Els distingits d’aquesta cinquena edició van ser la Coral Sant Nicasi d’el Catllar per la seva tasca de difusió de cultura catalana, Josep Franquès Sans de Constantí, impulsor de diverses activitats socioculturals, el Forn Vilaspasa de Creixell per ser l’únic forn de pa del municipi durant gairebé 50 anys, Elisabeth Huntingford Artigas d’els Pallaresos, professora d’Història Antiga a la URV, el Centre de Joventut de Perafort, per la seva intervenció en múltiples activitats del poble, Rafael García Villegas de Roda de Berà, pels seus diversos projectes i activitats de caire social i esportiu pel municipi, el punt de lectura Cal Cadernal de Salomó, desenvolupat gràcies al treball voluntari d’un grup de persones, el Grup de Dones de Salou, una de les entitats més actives del municipi, el col·lectiu d’artistes Grop de Torredembarra per haver ajudat a augmentar el patrimoni artístic de la població, i Joan Boronat Aixalà de Vespella de Gaià, corresponsal del Diari de Tarragona dedicat a la informació comarcal.L’actuació del duet musical Artec, compost per la pianista Marta Nus i la violoncel·lista Olga Prats va amenitzar la jornada.