Convoquen una concentració a Tarragona en suport a la noia presumptament violada en grup a Manresa

Altres municipis de la demarcació també han convocat mobilitzacions, les quals tindran lloc la tarda d'aquest dilluns

Actualitzada 08/07/2019 a les 09:53

Acusats d'abús sexual

El col·lectiu Fridas Feministas ha convocat una concentració a Tarragona la tarda d'aquest dilluns, 8 de juliol, per donar suport a la menor que presumptament va ser violada per sis joves en una fàbrica abandonada de la capital del Bages ara fa tres anys. La manifestació tindrà lloc a les 18h davant de l'Ajuntament de Tarragona.A part de la capital de la demarcació, altres municipis del Camp de Tarragona també han convocat mobilitzacions amb aquest mateix objectiu. Alguns dels municipis que s'han sumat a les concentracions són El Vendrell (18h a la Plaça Vella), Altafulla (18.30h davant de l'Ajuntament), o l'Arboç (20h davant de l'Ajuntament).Els fets van tenir lloc l'octubre del 2016 en una nau abadonada de Manresa. Segons l'escrit de la fiscalia, la menor es trobava sota els efectes de l'alcohol i les drogues quan un dels acusats, B.A.M.C., se la va endur a una caseta annexa d'on estava la resta i la va penetrar. Al cap d'una estona va anar a buscar a la resta d’acusats i, adreçant-se a un d'ells, li va dir «et toca a tu, quinze minuts cadascun». Tots ells la van penetrar i, dos d'ells, a posteriori, van abusar-ne de nou. Hi ha una setena persona acusada per a qui el ministeri públic no l’imputa l’abús sexual sinó un delicte d'omissió del deure d'impedir-ho, ja que no l'hauria penetrat però es va quedar mirant mentre es masturbava. Tots van negar els fets.Quatre dels acusats van estar 11 mesos en presó preventiva per aquests fets. D.D.R.L. va ser qui va estar-hi més, 20 mesos. Es tracta de l’únic dels investigats del qual es van trobar restes de fluids en les proves d'ADN practicades a la roba de la víctima. No està clar, però, que els pèrits que va realitzar estudi d'ADN puguin testificar en el judici per un error de forma.A hores d'ara la fiscalia manté la pena d'entre 10 i 12 anys per a sis dels set acusats, ja que els imputa un delicte d'abús sexual. Serà arran del testimoni de la jove que el ministeri públic decidirà si eleva la qualificació dels fets a agressió sexual. Per la seva part, l'acusació particular, que sí que acusa els processats d'agressió sexual, demana per a ells entre 20 i 25 anys de presó.